Un tornado mortal que arrasó el sureste de Dakota del Norte este verano ha sido clasificado como un EF5 con vientos que superaron los 322 kilómetros por hora (200 millas por hora), la clasificación más fuerte de tornado y el primero en suelo estadounidense en una docena de años, dijeron los meteorólogos el lunes.

El tornado del 20 de junio en Enderlin mató a tres personas y causó daños significativos. En su punto más ancho, alcanzó 1.7 kilómetros (1.05 millas) y recorrió poco más de 19 kilómetros (12 millas). Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Forks estimaron que los vientos del tornado alcanzaron 338 km/h (210 mph), según el análisis recién publicado.

PUBLICIDAD

El tornado de Bridge Creek-Moore de 1999 en Oklahoma tiene el récord de los vientos más fuertes jamás registrados, con 517 km/h (321 mph).

Desde que la agencia comenzó a usar la escala Fujita Mejorada en 2007, ha habido diez tornados categorizados como EF5. El intervalo de 12 años entre los EF5 es el más largo desde que el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a llevar registros en 1950.

“En los últimos 12 años, ha habido varios tornados fuertes que han estado cerca, pero no ha habido indicadores de daño conocidos en ese momento para respaldar la calificación EF5”, dijo Melinda Beerends, meteoróloga a cargo en el servicio meteorológico en Grand Forks. “A veces es difícil que los tornados golpeen algo”.

El tornado destruyó granjas, volcó vagones de tren completamente cargados, derribó torres de transmisión y arrancó árboles.

Determinar la fuerza de un tornado generalmente lleva días o semanas, ya que los meteorólogos estudian los daños a edificios y árboles. Este caso tomó mucho más tiempo debido a los daños inusuales a los vagones de tren, incluido uno que fue levantado y lanzado lejos del resto. La estimación inicial fue un EF3.

El tornado fue causado por aire cálido y húmedo en un lugar propicio para una tormenta eléctrica, explicó Beerends. Pero también hubo una gran cantidad de cizalladura del viento, que es una variación de la velocidad y dirección del viento que creó las condiciones para el tornado.

Dos hombres y una mujer murieron cerca de Enderlin, a 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de Fargo. Miles de hogares se quedaron sin luz durante la tormenta. Una granja se quedó sin estructura, quedando solo el sótano y escombros esparcidos.

El último tornado EF5 registrado fue el 20 de mayo de 2013, en una ciudad fuera de Oklahoma City, que dejó 24 muertos y más de 200 heridos. Ese tornado arrasó con cientos de hogares, una escuela, un hospital y una sala de boliche en la ciudad de Moore, donde casi una década después, multitudes de cinéfilos se alinearon para ver la película de 2024 “Twisters”, que trata sobre tornados devastadores.