Toyota está retirando del mercado casi 400,000 vehículos debido a que la cámara de reversa podría no mostrar imagen al dar marcha atrás, lo que incrementa el riesgo de un accidente, según informaron los reguladores federales de seguridad vial.

El retiro incluye las Toyota Tundra y Tundra híbridas de los años 2022 a 2025, así como las Sequoia híbridas de los años 2023 a 2025. En total, el retiro afecta a 393,838 vehículos, siendo las Tundra no híbridas más de la mitad de los afectados.

La falla en la cámara se debe a un problema de software, el cual será corregido mediante una actualización gratuita que realizarán los concesionarios de Toyota.

Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen el 16 de noviembre. Para más información, los dueños pueden comunicarse con el servicio al cliente de Toyota al 1-800-331-4331. Los números del retiro son 25TB10 y 25TA10.