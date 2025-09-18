Una residente de 95 años de un centro geriátrico en Brooklyn enfrenta cargos por la muerte de su compañera de cuarto, de 89 años, tras un presunto ataque ocurrido dentro del asilo.

El caso salió a la luz luego de que las autoridades difundieran detalles de la denuncia penal y de la comparecencia judicial de la acusada.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes acudieron a una llamada de emergencia al 911 en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Seagate, ubicado en Coney Island, la noche del pasado domingo alrededor de las 22:30. En la habitación encontraron a Nina Kravtsov inconsciente sobre su cama, cubierta de sangre y con heridas visibles en la cabeza y el rostro.

PUBLICIDAD

Los paramédicos trasladaron a la paciente al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en Brooklyn, donde falleció en la mañana del lunes debido a un traumatismo contundente, según la documentación oficial.

Detención y proceso judicial

La policía identificó como sospechosa a la compañera de habitación de la víctima, Galina Smirnova, de 95 años, quien fue arrestada el martes a las 15:00 horas. Posteriormente fue acusada de asesinato y de posesión ilegal de arma de fuego.

Un testigo declaró haberla visto lavándose las manos en el baño compartido mientras llevaba sangre en su bata de hospital y en ambas piernas. En la habitación, los investigadores hallaron señales de violencia, incluida una silla de ruedas parcialmente desmontada. Uno de los reposapiés apareció manchado de sangre dentro del cuarto, y el otro fue encontrado en el suelo, bajo la ventana.

Smirnova compareció el miércoles ante el Tribunal Penal de Brooklyn, donde se declaró inocente. El juez Orville Reynolds ordenó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn, que lleva el caso, solicitó que se practique una evaluación de salud mental a la acusada.

Según los registros judiciales, la mujer niega los cargos. La defensa, a cargo de la abogada Erin Darcy, no ofreció comentarios pese a los intentos de contacto. Tampoco se obtuvo respuesta de los familiares de la víctima.