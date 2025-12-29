Lo que debía ser una época de celebración familiar por las festividades de Navidad y fin de año, se transformó en una pesadilla en Pensilvania, Estados Unidos.

En el condado de Greene, un joven de 18 años, identificado como Jarrod Noll, fue arrestado el 27 de diciembre tras presuntamente disparar contra sus padres en su vivienda, terminando con la vida de su madre y dejando a su padre herido.

El violento incidente ocurrió el viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad. Según los informes de la Policía Estatal de Pensilvania (PSP), las autoridades acudieron a una residencia en Garrison Ridge Road, en el municipio de Freeport, alrededor de las 2:00 p. m. tras recibir reportes de un tiroteo.

PUBLICIDAD

Un ataque frente a sus hermanos

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre y una mujer (identificados como los padres biológicos de Noll) con heridas de bala.

Los detalles del caso son estremecedores: según las investigaciones preliminares, el tiroteo se produjo en el exterior de la vivienda mientras los hermanos menores del sospechoso se encontraban en la casa. Afortunadamente, los niños resultaron ilesos y fueron puestos bajo la custodia de otros familiares.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Memorial J.W. Ruby en Morgantown, Virginia Occidental. Lamentablemente, la madre de Noll falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

El padre, por su parte, fue tratado por lesiones que no ponían en riesgo su vida y ya recibió el alta médica.

Tras el ataque, Jarrod Noll huyó, lo que desencadenó una intensa búsqueda por las zonas boscosas en los alrededores de la propiedad. Tras una intensa persecución de más de un día marcada por las dificultades del terreno y los problemas de comunicación, la ayuda de los vecinos fue el factor decisivo para completar la operación.

Un residente de la localidad de Hundred, en Virginia Occidental, alertó a las autoridades tras observar a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso. La Policía Estatal de Virginia Occidental logró interceptar a Noll el sábado por la tarde. Al momento de su detención, el joven se encontraba armado, pero fue puesto bajo custodia sin incidentes mayores.

Noll enfrenta cargos de homicidio criminal y tentativa de homicidio. Actualmente se encuentra detenido en Virginia Occidentala la espera de ser extraditado a Pensilvania para enfrentar a la justicia.

Hasta el momento, el ataque sigue siendo un misterio para los investigadores, quienescontinúan analizando las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace familiar en pleno periodo festivo.