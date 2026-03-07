ANCHORAGE, Alaska. Un hombre de Bangladesh acusado de utilizar las redes sociales para engañar a chicas adolescentes para que le enviaran imágenes sexualmente explícitas -y luego amenazarlas con compartirlas con sus amigos y familiares si no enviaban más- ha sido trasladado a Alaska para enfrentarse a cargos federales de explotación sexual infantil.

Zobaidul Amin, de 28 años, se declaró inocente durante una comparecencia inicial ante el tribunal de Anchorage el jueves, después de que el FBI se hiciera cargo de su custodia en Kuala Lumpur (Malasia), donde había estado estudiando medicina y se enfrentaba a cargos relacionados, escribieron los fiscales estadounidenses en un memorando de detención.

PUBLICIDAD

“Amin se deleitaba abusando sexualmente de cientos de víctimas menores de edad a través de las redes sociales”, decía el documento. “Se jactaba de hacer que las víctimas se suicidaran y se autolesionaran. Compartió cientos de imágenes y vídeos de víctimas menores desnudas por todo Internet y animó a otros agresores a hacer lo mismo.”

Un gran jurado federal acusó a Amin en 2022 de pornografía infantil, ciberacoso y fraude electrónico. Adoptó identidades falsas, a menudo haciéndose pasar por un adolescente, para engañar a las víctimas para que le enviaran imágenes explícitas, según los fiscales.

La investigación se inició cuando una niña de Alaska de 14 años denunció los malos tratos a las fuerzas de seguridad, afirmando que, tras dejar de comunicarse con él, éste cumplió sus amenazas enviando imágenes pornográficas de ella a sus amigos y seguidores.

Al ejecutar docenas de órdenes de registro y citaciones, los investigadores acabaron averiguando su identidad y se dieron cuenta de que había hecho cosas similares a cientos de víctimas menores de edad, escribieron los fiscales. La única forma de conseguir que dejara de exigir más imágenes, según dijo Amin a las niñas, era reclutar a otras víctimas, según el documento.

“Como estaba en Malasia y sus víctimas se encontraban principalmente en Estados Unidos, Amin se consideraba intocable para las fuerzas del orden”, escribieron los fiscales. “En una conversación, le dijo a una víctima menor de edad que ‘la policía no hará nada’ y que ‘la policía no me rastreará porque no vivo cerca de ti’”.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos por extraditar a Amin para que se enfrentara a cargos fracasaron, pero con la ayuda del FBI, las autoridades malasias presentaron cargos, según el Departamento de Justicia. Quedó en libertad bajo fianza durante el proceso y, finalmente, Estados Unidos consiguió que fuera expulsado de Malasia. El FBI lo puso bajo custodia y lo trasladó en avión a Alaska.

“El compromiso del FBI de proteger a nuestros niños de la explotación no cambia si el delincuente está aquí en Estados Unidos o en el extranjero”, declaró el Director del FBI, Kash Patel, en un comunicado de prensa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.