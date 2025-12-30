Un tren de la compañía CSX que se descarriló el martes en una zona rural del sur de Kentucky provocó una fuga de un químico inflamable y un incendio, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de resguardo en el lugar, la cual posteriormente fue levantada para los residentes cercanos.

No se reportaron personas heridas luego de que 31 vagones se descarrilaran alrededor de las 6:15 de la mañana (hora central) en el condado de Todd, informó CSX en un comunicado. El descarrilamiento ocasionó una fuga de azufre fundido desde uno de los vagones y provocó un incendio que fue extinguido a última hora de la mañana del martes, indicó la empresa.

PUBLICIDAD

Las brigadas en el lugar trabajaban “de la manera más segura y rápida posible” para limpiar el área afectada, según se informó.

“Agradecemos la rápida respuesta y coordinación de los equipos de primeros auxilios locales y de los funcionarios de manejo de emergencias”, expresó la compañía. “Nuestra principal prioridad sigue siendo la salud y seguridad del personal en el lugar, de la comunidad circundante y la mitigación de cualquier riesgo potencial para el medio ambiente”.

La sustancia química que se filtró puede ser tóxica cuando se incendia, señaló la empresa. Sin embargo, las pruebas de calidad del aire realizadas en el sitio del descarrilamiento indicaron que “todo está bien ahora”, por lo que se levantó la orden de resguardo, informó Ash Groves, director de manejo de emergencias del condado de Todd.

Como medida de precaución, las autoridades del condado habían emitido una orden de resguardo en un radio de media milla alrededor del área impactada.

El descarrilamiento ocurrió aproximadamente a una milla (1.6 kilómetros) al oeste del centro de Trenton, a unos 55 millas (88.5 kilómetros) al noroeste de Nashville, Tennessee.