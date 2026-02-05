LOS ÁNGELES. Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que un auto chocara con un ciclista y luego se estrellara contra una tienda de comestibles la tarde del jueves en Los Ángeles, informaron las autoridades.

El accidente se reportó poco después del mediodía en un supermercado 99 Ranch Market en el vecindario Westwood de la ciudad, según la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Lyndsey Lantz.

Tres víctimas, algunas de las cuales quedaron atrapadas debajo del vehículo, murieron en el lugar, dijo Lantz.

Un informe posterior del departamento de bomberos indicó que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales: dos en estado grave y dos con heridas leves. Otras dos personas se negaron a ser transportadas a pesar de la recomendación médica.

El teniente de policía Anthony Espinoza dijo que el conductor de un Toyota Prius perdió el control después de chocar con el ciclista y luego se desvió hacia la sección de panadería del mercado.

La conductora es una mujer que está cooperando con los investigadores y se encuentra bajo evaluación médica, informaron las autoridades en el lugar. Se desconoce de inmediato el estado del ciclista.

Las imágenes de las noticias de televisión mostraron un sedán plateado con la cajuela completamente abierta dentro de la tienda en Westwood Boulevard.

Se registró una gran respuesta policial y de bomberos, con un área de triaje habilitada para atender a los pacientes fuera de la tienda.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que la policía, los bomberos y el Equipo de Respuesta a Crisis de la Alcaldía permanecerán en el lugar.

“Mi más sentido pésame a las víctimas, sus familias y a todos los afectados por el accidente mortal en el 99 Ranch Market de Westwood esta tarde”, declaró Bass en un comunicado.

El accidente ocurrió cerca del campus de la Universidad de California en Los Ángeles. Ninguno de los fallecidos ni heridos eran estudiantes universitarios, afirmó Espinoza.