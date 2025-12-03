OMAHA, Nebraska. Tres policías de Omaha resultaron heridos y un sospechoso murió el miércoles en un tiroteo en una gasolinera.

El sospechoso, un hombre de unos 20 años, había disparado previamente a un hombre de 61 años varias veces en el pecho alrededor del mediodía en un supermercado, informó el jefe de policía Todd Schmaderer. Los oficiales obtuvieron la matrícula del lugar de los hechos y siguieron el vehículo del sospechoso hasta la gasolinera, añadió.

Los oficiales observaron al sospechoso salir y entrar en un baño. Luego salió de la habitación y comenzó a disparar contra los oficiales, dijo el jefe. Dos oficiales resultaron heridos y un tercero fue alcanzado por metralla. Los oficiales respondieron al fuego y el sospechoso murió. “Este es un día muy peligroso para este sospechoso en la ciudad de Omaha”, dijo Schmaderer.

Los oficiales sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida y fueron trasladados a un hospital local, informó la policía de Omaha. El oficial alcanzado por la metralla fue dado de alta posteriormente. No está clara la condición de la otra víctima del tiroteo.