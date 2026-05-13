El Tribunal Supremo de Carolina del Sur anuló el miércoles la condena por asesinato y la cadena perpetua impuesta al abogado Alex Murdaugh por la muerte a tiros de su esposa y su hijo menor.

En un fallo unánime, los magistrados afirmaron que la conducta del secretario judicial “atentó atrozmente contra la credibilidad de Murdaugh” al sugerir a los miembros del jurado que no se podía confiar en su testimonio. También dijeron que el juez fue demasiado lejos al permitir pruebas de los delitos financieros de Murdaugh en su juicio por asesinato.

Pero Murdaugh no saldrá de la cárcel. El hombre de 57 años se declaró culpable de robar unos 12 millones de dólares a sus clientes y actualmente cumple una condena federal de 40 años.

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Aun así, la sentencia del Tribunal Supremo estatal es una victoria para Murdaugh, que admite ser ladrón, mentiroso, tramposo con el seguro y mal abogado, pero ha negado rotundamente haber matado a su esposa Maggie y a su hijo menor Paul desde que encontró sus cadáveres fuera de su casa en 2021.

Los fiscales no dijeron inmediatamente si planeaban volver a juzgar a Murdaugh por los asesinatos a la luz de su larga condena por delitos financieros. El juicio original duró seis semanas.

Los jueces dictaminaron que la secretaria judicial del condado de Colleton, Becky Hill, encargada de supervisar las pruebas y al jurado durante el juicio, influyó en los miembros del jurado para que declararan culpable a Murdaugh. Esperaba mejorar las ventas de un libro que estaba escribiendo sobre el caso.

El nombre del libro era “Tras las puertas de la justicia: Los asesinatos de Murdaugh”. Fue retirado de la publicación tras las acusaciones de plagio.

“Como sugiere el título de su libro, resulta que Hill estaba muy ocupada detrás de las puertas de la justicia, frustrando la integridad del sistema judicial que había jurado proteger y defender”, escribieron los jueces en una sentencia de 27 páginas sin firmar.

Desde entonces, Hill se ha declarado culpable de mentir sobre lo que dijo e hizo a otro juez.

Los abogados de Murdaugh también argumentaron ante el alto tribunal que el juez de su juicio de 2023 dictó sentencias que impidieron un juicio justo, como permitir que se presentaran pruebas de que Murdaugh había robado a clientes que no tenían nada que ver con los asesinatos, pero que predispusieron a los miembros del jurado en su contra.

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Detallaron la falta de pruebas físicas: no se encontró ADN ni sangre salpicada en Murdaugh ni en ninguna de sus ropas, a pesar de que los asesinatos fueron a corta distancia y con armas potentes que nunca se encontraron.

Los fiscales argumentaron que los comentarios de la secretaria fueron fugaces y que las pruebas contra Murdaugh eran abrumadoras. Su abogado dijo que eso no importaba porque los comentarios que una miembro del jurado dijo que hizo - instando a los miembros del jurado a observar el lenguaje corporal de Murdaugh y escuchar su testimonio con atención - eliminaron su presunción de inocencia antes de que el jurado deliberara.

El drama legal de Murdaugh sigue cautivando. Se han emitido miniseries, libros superventas y docenas de podcasts de crímenes reales sobre cómo el multimillonario abogado sureño cuya familia dominaba y controlaba el sistema legal del pequeño condado de Hampton acabó en una prisión de máxima seguridad de Carolina del Sur.

En su fallo, los magistrados elogiaron a los fiscales, al equipo de defensa y al juez por su excelente trabajo, y atribuyeron a Hill toda la culpa de tener que juzgar de nuevo a Murdaugh.

El abogado de Hill en su caso penal no devolvió una llamada telefónica o un correo electrónico en busca de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.