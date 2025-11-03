El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que los días del líder venezolano Nicolás Maduro están contados,aunque negó que su país se prepare para una guerra con Venezuela.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS el domingo.

Consultado por la periodista Norah O’Donnell sobre si Washington contempla una intervención militar, Trump respondió de forma tajante: “Lo dudo. No lo creo”, y agregó que “nos han tratado muy mal”, en alusión a lo que calificó como problemas vinculados al narcotráfico y a la migración ilegal desde Venezuela hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al preguntársele si consideraba que Maduro tiene los días contados como presidente,el mandatario estadounidense fue claro: “Diría que sí. Creo que sí”,una afirmación que reaviva las especulaciones sobre la política de presión de Washington hacia Caracas.

Horas antes, al descender del avión presidencial Air Force One, Trump fue interrogado nuevamente sobre posibles preparativos militares. Su respuesta, igualmente evasiva, fue:

“¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos”, comentó con tono crítico hacia los reporteros que insistieron en el tema.