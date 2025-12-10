El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los días de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, están “contados”, y no descartó una posible invasión terrestre al país suramericano, donde altas figuras del chavismo, por su parte, reiteraron que la nación está dispuesta a “luchar”.

El mandatario republicano, en una entrevista con Politico publicada el martes, fue consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, que ocupa desde 2013, a lo que respondió: “Sus días están contados”.

Sin embargo, no quiso confirmar ni descartar una intervención terrestre con tropas estadounidenses: “No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”.

PUBLICIDAD

Estas palabras de Trump, quien no reconoce a Maduro como presidente, se conocieron un día antes de que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibiera su Premio Nobel de la Paz en Oslo, que se ha convertido estos días en el epicentro global de la derecha latinoamericana y el antichavismo.

Además, el mismo martes dos aviones de combate F-18 estadounidenses sobrevolaron aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno del líder chavista.

Según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, el sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la capital del estado Zulia (fronterizo con Colombia).

Si bien las autoridades venezolanas no se refirieron a ese hecho, sí reiteraron durante la jornada que el país caribeño sigue dispuesto a “luchar” en caso de una “agresión”, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, visto por el Gobierno de Maduro como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

Respuesta de Caracas

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que la determinación de luchar por la libertad del país está reforzada “con armas”.

Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido “dignamente” ante las “amenazas” de Estados Unidos y tiene un plan rector que es pertinente con esta “nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el canciller, Yván Gil, abogó por una “ofensiva revolucionaria” y por la construcción de un movimiento que le pueda dar respuesta al “imperialismo” y a sus aliados.

Entretanto, el jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, advirtió que, “con absoluta certeza”, Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión militar, y aseguró que Estados Unidos quiere “una guerra para asolar” al país caribeño.

Rodríguez también dijo el martes que Venezuela se va a salir de la Corte Penal Internacional (CPI) por el “vasallaje” de sus representantes, al afirmar que los jueces de este organismo “no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos” y que el tribunal tampoco ha dicho “absolutamente nada” sobre las “amenazas y guerra psicológica” contra Venezuela por parte de Estados Unidos.

Economía venezolana

Por otra parte, durante un Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró el martes que la producción pesquera aumentó en el país pese a los misiles que ha lanzado Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe.

El mandatario precisó que la producción acuícola creció 4% y la captura pesquera 2.4%, entre enero y noviembre de este año, aunque no dio más detalles al respecto.

Maduro resaltó estas cifras como un logro en el “marco de los misiles que le han lanzado a las lanchas en el Caribe” y señaló que “Venezuela sigue creciendo en su producción”.

El jefe de Estado también previó que el producto interno bruto (PIB) venezolano crezca un 9% en 2025 a pesar de lo que llamó un “contexto permanente de agresión económica”.

PUBLICIDAD

Apoyo a Maduro

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, a quien le reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos, informó este martes la Cancillería del país suramericano.

Pezeshkian, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, señaló que todas las “provocaciones hostiles” violan los principios del derecho internacional y constituyen un “precedente peligroso” para los pueblos del mundo.

También el martes el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó su solidaridad con el “hermano Gobierno venezolano” ante el despliegue militar estadounidense.