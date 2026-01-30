El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría paralizar aún más a la nación caribeña que atraviesa por una crisis energética cada vez más profunda.

La orden supondría una presión en particular sobre México, cuyo gobierno ha actuado como salvavidas energético para Cuba y ha manifestado constantemente su solidaridad con la nación caribeña, incluso en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado construir una sólida relación con Trump.

A lo largo de la semana ha habido especulaciones de que México reduciría sus envíos de petróleo a Cuba debido a la intensa presión de Trump para que México se distancie del gobierno cubano.

Durante su creciente crisis energética y económica –impulsada en buena medida por las estrictas sanciones económicas de Washington– Cuba ha dependido en gran medida de la asistencia extranjera y de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela, hasta que una operación militar estadounidense culminó con la captura del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, Trump ha dicho que ya no se enviará más petróleo venezolano a Cuba y que el gobierno cubano está por caer.

En su informe más reciente, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que envió casi 20,000 barriles de petróleo diarios a Cuba desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025, mes en el que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio realizó una visita a Ciudad de México.

Posteriormente, Jorge Piñon, un experto en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, el cual se dedica al rastreo de envíos mediante el uso de tecnología satelital, aseguró que la cifra había caído a unos 7,000 barriles diarios.

Sheinbaum ha sido sumamente ambigua en cuanto a la postura de su país, e incluso esta semana evadió las preguntas de los reporteros sobre los envíos de petróleo a la isla.

Sheinbaum señaló el martes que Pemex había detenido, al menos temporalmente, algunos envíos de petróleo hacia Cuba. La mandataria, sin embargo, adoptó un tono ambiguo, asegurando que la medida se debía en parte a las fluctuaciones generales en los suministros de petróleo y que fue una “decisión soberana” y no a instancias de Washington.

Sheinbaum ha dicho que México continuaría mostrando su solidaridad con La Habana, pero no aclaró qué tipo de apoyo ofrecerá su país.

La mandataria mexicana afirmó el miércoles que México había suspendido por completo los envíos y que la ayuda humanitaria a Cuba continuaría. Añadió que la decisión sobre los envíos está determinada por los contratos de Pemex.

“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba... así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió”, subrayó la mandataria el martes.

La falta de claridad de Sheinbaum subraya la extrema presión que enfrentan México otras naciones latinoamericanas en momentos en que Trump se ha vuelto más confrontacional luego de llevar a cabo su operativo en Venezuela.

De momento no queda claro lo que la orden de Trump significará para Cuba que ha estado sumida en una crisis y sujeta a un embargo estadounidense durante años. La ansiedad es fácilmente perceptible en la isla, donde muchos conductores hacían largas filas esta semana para obtener gasolina.