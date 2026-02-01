El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que Cuba buscará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla “volverá a ser libre”.

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, aseguró el mandatario.

Trump subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue “muy buena” porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de “fascista” la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

México alerta de una posible crisis humanitaria en Cuba por aranceles de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes, 30 de enero, que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” en la isla.

“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con EE. UU.

Sheinbaum advirtió, además, que estos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”.