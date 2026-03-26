WASHINGTON. El presidente Donald Trump anunció el jueves que firmará una orden que instruye al secretario de Seguridad Nacional a pagar de inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) mientras el Congreso lucha por llegar a un acuerdo para poner fin al estancamiento presupuestario que ha paralizado los aeropuertos y dejado a los trabajadores sin sueldo.

Trump anunció su decisión en una publicación en redes sociales, expresando su deseo de detener rápidamente el “caos en los aeropuertos”. “No es fácil, ¡pero lo voy a hacer!”, publicó el presidente.

Ante la creciente presión, la Casa Blanca había considerado la medida extraordinaria de invocar una emergencia nacional para pagar a los trabajadores de la TSA mientras los senadores revisaban una “última y definitiva” oferta de los republicanos a los demócratas para resolver el estancamiento de la financiación. Los detalles del plan del presidente no se dieron a conocer de inmediato, pero una declaración de emergencia nacional sería políticamente delicada y casi con seguridad enfrentaría impugnaciones legales. En cambio, el presidente podría simplemente estar reasignando fondos de otras fuentes.

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Los demócratas se han negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras exigen cambios para controlar las operaciones de control migratorio de Trump. El Senado quedó paralizado y los senadores, listos para irse de vacaciones de primavera, se habían preparado para quedarse toda la noche intentando llegar a un acuerdo.

“El presidente está haciendo lo correcto”, dijo el senador John Barrasso, republicano de Wyoming y líder de la mayoría republicana. “Los agentes de la TSA van a cobrar”.

La senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del Comité de Asignaciones, afirmó que existen fondos disponibles en otras partidas que pueden usarse legalmente para pagar a la TSA y a la Guardia Costera, sin necesidad de declarar una emergencia nacional.

El bloqueo de fondos para el DHS, que ya lleva 41 días, ha provocado retrasos en los viajes, impagos y hasta advertencias de cierre de aeropuertos. Los trabajadores de la TSA se enfrentarán a su segundo impago el viernes, y miles se negarán a presentarse a trabajar.

Varios aeropuertos están experimentando tasas de ausencia de personal de la TSA superiores al 40%, y casi 500 de sus cerca de 50,000 agentes de seguridad del transporte han renunciado durante el cierre del gobierno. A nivel nacional, el miércoles, más del 11% de los empleados de la TSA que tenían turnos no trabajaron, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto representa más de 3,120 ausencias.

Trump, quien en gran medida ha dejado la resolución del problema en manos del Congreso, advirtió que estaba listo para tomar medidas, incluso amenazando con enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos, además del despliegue de agentes del ICE que ahora revisan la identificación de los viajeros, una medida que genera preocupación. La Casa Blanca ha estado considerando diversas opciones.

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“Deben poner fin a este cierre del gobierno de inmediato o tendremos que tomar medidas drásticas”, dijo Trump el jueves durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Melissa Gates dijo que no tomaría su vuelo a Baton Rouge, Luisiana, después de esperar más de dos horas y media sin llegar al control de seguridad. Dijo que no había más vuelos disponibles hasta el viernes.

“Debería haber conducido, ¿no?”, dijo Gates. “Cinco horas habrían sido una broma comparadas con esto”.

Una última oferta sobre la mesa

El jueves, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, anunció que había presentado la oferta final a los demócratas.

Thune no reveló detalles del nuevo marco, pero dijo que retomaba la oferta republicana del fin de semana, antes de que se interrumpieran las conversaciones con la Casa Blanca y los demócratas.

“Ya basta”, dijo.

Pero cuando los senadores se reunieron en privado para discutir la oferta, la negociación se estancó.

Los demócratas argumentan que las propuestas republicanas no han sido lo suficientemente estrictas para establecer límites a los agentes del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias federales que participan en las redadas migratorias, especialmente después de la muerte de dos estadounidenses que protestaban contra estas acciones en Minneapolis. Exigen que los agentes federales lleven identificación, se quiten las mascarillas y se abstengan de realizar redadas cerca de escuelas, iglesias u otros lugares sensibles.

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El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó que necesitaban ver cambios reales. “Hemos estado hablando de reformas del ICE desde el primer día”, declaró.

Cualquier acuerdo casi con seguridad requerirá un compromiso, ya que los legisladores de izquierda y derecha se rebelan. Los republicanos conservadores han criticado duramente las propuestas de su propio partido, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración y mostrándose escépticos ante la promesa de los líderes de que abordarían el proyecto de ley de Trump sobre la prueba de ciudadanía para votar en un paquete legislativo posterior.

Tras un almuerzo privado, los republicanos afirmaron que existían otras opciones además de invocar la emergencia nacional.

El gran proyecto de ley de recortes fiscales del Partido Republicano, que Trump promulgó el año pasado, destinó miles de millones al DHS, incluyendo 75 mil millones de dólares para las operaciones del ICE, asegurando así el flujo de fondos para su agenda de inmigración y deportación incluso con el cierre del gobierno. El ICE y otras agencias de inmigración siguen operando.