El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves de nuevo contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no bajar más los tipos de interés al asegurar que “está dañando a nuestro país y a su seguridad nacional” a través de uno de sus mensajes en la red social Truth.

Trump, que se dirigió a Powell, como Jerome “too late” (demasiado tarde) Powell, mantiene un pulso abierto con la institución que intenta defender su independencia en la toma de las decisiones económicas.

El presidente de Estados Unidos no dejó pasar ni 24 horas desde la decisión de mantener los tipos de interés para volver a atacar a Powell al afirmar que “nuevamente se negó a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”.

“Con un mero giro de pluma, $MIL MILLONES más entrarían en los EEUU”, aseguró Trump, quien añadió que “¡La reserva Federal debería reducir sustancialmente las tasas de interés AHORA!”.

Con este mensaje, Trump deja claro que no cesa en su empeño de querer dirigir la política económica de Estados Unidos, pese a que precisamente el miércoles Powell insistió en la necesidad de defender la independencia del banco central estadounidense en su toma de decisiones.

La tensión entre la Casa Blanca y la Fed se mantiene y amenaza con ir a más, ya que sigue su curso el proceso que el Departamento de Justicia abrió a Powell por el sobrecoste en las obras del edificio de la institución en Washington.

Además, se espera que en cualquier momento Trump anuncie el nombre de su candidato a presidir la Reserva Federal, ya que el mandato de Powell termina en mayo.