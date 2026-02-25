Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó durante su discurso del Estado de la Unión del martes de que había generado un auge del empleo y de la fabricación nacional a la vez que imponía un nuevo orden mundial en el extranjero, con la esperanza de que ofrecer una larga lista de logros pueda contrarrestar unos índices de aprobación que han estado cayendo.

El principal objetivo de Trump era convencer a unos estadounidenses cada vez más recelosos de que la economía es más fuerte de lo que muchos creen, y de que deberían votar por más de lo mismo y respaldar a los republicanos durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trató de apelar a sentimientos patrióticos bipartidistas, al invitar al equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro olímpica, a la Cámara de Representantes. El equipo llegó al Capitolio después de hacer una visita a la Casa Blanca.

“Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto. La gente me está pidiendo, ‘por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no lo soportamos’”, afirmó Trump antes de presentar al equipo de hockey. “‘No estamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que usted llegó’”.

El equipo de hockey, con sus medallas y suéteres con las letras “USA”, recibió una ovación de pie bipartidista. Trump señaló el lado demócrata de la Cámara y bromeó: “Es la primera vez que los veo levantarse”.

En otro momento hecho para la televisión, Trump anunció que otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, al portero del equipo de hockey, Connor Hellebuyck.

Trump ofreció relativamente pocas ideas nuevas de política al inicio de su mensaje, pero aun así prometió sobre la nación: “Es, en efecto, un cambio de rumbo para la historia”.

Trump aprovechó el discurso del Estado de la Unión para defender su mano dura contra la inmigración y los recortes al gobierno federal, así como su intención de preservar aranceles generalizados que la Corte Suprema acaba de anular y su capacidad para ordenar acciones militares rápidas en todo el mundo, incluyendo Irán y Venezuela.

Trump criticó que la Corte Suprema rechazara sus políticas arancelarias emblemáticas, calificándolo de “un fallo desafortunado”. Y habló de sus intentos de maniobrar en torno a esa decisión sin depender del Congreso ni asustar a los mercados financieros.

“Está salvando a nuestro país”, dijo Trump sobre los aranceles, y agregó que eran “protectores de la paz”.