Annapolis, Maryland. Una estatua de Cristóbal Colón ha sido colocada en los terrenos del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca, el último esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para reconocer al controvertido explorador.

La estatua es una réplica de una que fue arrojada al puerto de Baltimore en 2020, durante el primer mandato de Trump, en un momento de protestas en todo el país contra el racismo institucional.

Trump respalda una visión tradicional de Colón como líder de la misión de 1492, considerada como el inicio no oficial de la colonización europea en América y del desarrollo del orden económico y político moderno. Pero en los últimos años, Colón también ha sido reconocido como un ejemplo primordial de la conquista del Nuevo Mundo, sus recursos y sus pueblos nativos por parte de Europa Occidental.

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“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal por las generaciones venideras”, publicó la Casa Blanca en X.

“Estamos encantados de que la estatua haya encontrado un lugar donde pueda brillar pacíficamente y estar protegida”, declaró John Pica, miembro de un grupo de presión de Maryland y presidente de Italian American Organizations United, propietaria de la estatua y que accedió a prestarla al gobierno federal para su colocación en la Casa Blanca o cerca de ella.

La estatua, hecha principalmente de mármol, fue creada por Will Hemsley, un escultor afincado en Centreville, en la costa este de Maryland.

La estatua original fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al Inner Harbor de Baltimore después de que estallara la ira tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Fue una de las muchas estatuas de Colón que fueron objeto de actos vandálicos en la misma época, cuando los manifestantes decían que el explorador italiano era responsable del genocidio y la explotación de los pueblos nativos de América.

En los últimos años, algunas personas, instituciones y entidades gubernamentales han desplazado el Día de Colón con el reconocimiento del Día de los Pueblos Indígenas. El presidente Joe Biden se convirtió en 2021 en el primer presidente de Estados Unidos en celebrar el Día de los Pueblos Indígenas con una proclama.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.