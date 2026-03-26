El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, amenazando con que si no lo hace “no habrá vuelta atrás”.

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!”, dijo Trump en su red social Truth Social, refiriéndose a los negociadores, si ofrecer más detalles.

El presidente aseguró que “los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’”, y comentó: “Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están ‘analizando nuestra propuesta’ ¡ERROR!”.

Pese a las declaraciones del presidente estadounidense, Estados Unidos presentó un plan diplomático para poner fin a los enfrentamientos recientes, buscando un alto al fuego en la región y la reducción de tensiones. Sin embargo, Irán rechazó la propuesta, indicando que no cumplía con sus condiciones y prioridades estratégicas, lo que mantiene la situación de confrontación abierta y genera incertidumbre sobre los próximos pasos en el conflicto.