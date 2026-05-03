DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que el lunes comenzará un proyecto para ayudar a los barcos varados a salir del estrecho de Ormuz, que Irán efectivamente ha cerrado, pero ofreció pocos detalles sobre lo que podría ser un amplio esfuerzo para ayudar a cientos de embarcaciones y a unos 20,000 marineros.

En una publicación en redes sociales el domingo, Trump dijo que países “neutrales e inocentes” se han visto afectados por la guerra de Irán, y que “hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”.

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“Proyecto Libertad” comenzará el lunes por la mañana en Oriente Medio, afirmó Trump, que añadió que sus representantes están teniendo conversaciones con Irán que podrían conducir a algo “muy positivo para todos”.

El control de Irán sobre el estrecho, impuesto luego que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, ha sacudido los mercados globales.

Embarcaciones y marineros, muchos de ellos a bordo de petroleros, buques gaseros y cargueros, han estado varados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Miembros de la tripulación han descrito a The Associated Press haber visto drones y misiles interceptados explotar sobre las aguas, y quedarse con poca agua potable, comida y otros suministros.

Muchos marineros provienen de India y otros países del sur y sureste de Asia.

“Son víctimas de las circunstancias”, escribió Trump, que describió el esfuerzo como un gesto humanitario “en nombre de Estados Unidos, países de Oriente Medio pero, en particular, el país de Irán”. Pero lanzó una advertencia: “Si, de alguna manera, se interfiere con este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con fuerza”.

La declaración de Trump fue compartida rápidamente por algunos medios iraníes, que describieron su anuncio como una “afirmación”.

Trump habló horas después que Irán señalara que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra y dejó claro que no se trata de negociaciones nucleares. La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse.

Atacan buque de carga cerca del estrecho de Ormuz

Un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz reportó que fue atacado por varias embarcaciones pequeñas, anunció el domingo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas. Fue el más reciente en al menos dos docenas de ataques en y alrededor de ese estrecho desde que comenzó la guerra de Irán, y un recordatorio de los riesgos si el nuevo esfuerzo de Estados Unidos sigue adelante.

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Toda la tripulación a bordo del buque de carga no identificado que se dirigía hacia el norte estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico. Autoridades iraníes han afirmado que controlan el estrecho y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje, desafiando la libertad de navegación garantizada por el derecho internacional.

De acuerdo con los medios semioficiales iraníes Fars y Tabnak, Irán negó un ataque y explicó que un barco que pasaba había sido detenido para una revisión de documentos como parte del monitoreo.

El monitor indicó que fue el primer ataque reportado en la zona desde el 22 de abril. Teherán efectivamente ha cerrado el estrecho al atacar y amenazar a barcos, y el nivel de alerta en el área sigue siendo crítico.

Las lanchas patrulleras iraníes, algunas impulsadas únicamente por dos motores fuera de borda, son pequeñas, ágiles y difíciles de detectar. El mes pasado, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el estrecho.

El monitor de las fuerzas armadas británicas también indicó el domingo que barcos cerca de Ras al-Khaimah, el emirato más septentrional de los Emiratos Árabes Unidos y cercano al estrecho, reportaron haber recibido advertencias por radio para que se alejen de los fondeaderos. No estaba claro quién envió los mensajes por VHF.

Irán revisa respuesta de EEUU a su propuesta más reciente

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra, señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, citado por la agencia de noticias Mizan del poder judicial iraní.

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Pero “en esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares”, dijo Baghaei. El programa nuclear de Irán y su uranio enriquecido han sido el tema central en las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán prefiere abordarlo más adelante.

La propuesta más reciente de Irán pide resolver otros asuntos en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el alto el fuego, según medios iraníes vinculados al Estado. Trump afirmó el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo.

La propuesta iraní de 14 puntos pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe del Ejército de Pakistán siguen alentando a Estados Unidos e Irán a hablar directamente, según dos funcionarios en Pakistán que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Pakistán acogió conversaciones cara a cara el mes pasado y ha transmitido mensajes entre ambas partes.

Irán se mantiene firme sobre el estrecho de Ormuz

Trump ha ofrecido un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, junto con fertilizantes que los agricultores de todo el mundo necesitan con urgencia y otros productos derivados del petróleo.

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Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a sus condiciones previas a la guerra”, declaró el domingo el vicepresidente del Parlamento iraní Ali Nikzad.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar con seguridad.

Por otra parte, el bloqueo naval de Estados Unidos desde el 13 de abril está privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía. El Comando Central de Estados Unidos apuntó el domingo que 49 buques comerciales han recibido órdenes de darse la vuelta.

“Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo cual es una cifra ínfima comparado con lo recibían antes por sus exportaciones diarias de petróleo”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent el domingo a Fox News. Indicó que el almacenamiento de petróleo de Irán se está llenando rápidamente y “tendrán que empezar a apagar pozos, y creemos que eso podría suceder la próxima semana”.