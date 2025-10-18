El presidente Donald Trump aseguró que la última embarcación atacada por Estados Unidos en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, declaró.

El ataque se registró el jueves en la noche.

Según medios de comunicación internacionales, Estados Unidos atacó una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por el mandatario en sus redes sociales como acostumbra.

En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.

Trump anunció un día antes de la operación que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Nicolás Maduro se refirió a la autorización de Trump a la CIA

El líder chavista Nicolás Maduro aseguró el jueves que el Gobierno de Donald Trump ordenó a la CIA “acabar” con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a que realizara operaciones encubiertas en el país suramericano.

“El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. (...) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países”, manifestó Maduro en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, Maduro indicó que “por primera vez en la historia” un Gobierno en Estados Unidos dice que ha “dado autorización y orden para ir a atacar a un país”, pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una “burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen” en Venezuela.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país (...). Aquí el pueblo está firmemente unido”, expresó.

Maduro aseguró que la CIA ha “conspirado” contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez -quien asumió el poder en 1999 y murió en marzo de 2013- y también a lo largo de su propia gestión.