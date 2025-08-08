DNIPROPETROVSK, Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes en redes sociales que se reunirá el 15 de agosto con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

De llevarse a cabo, sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. También sería un hito significativo para la pretensión de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no hay garantía de que detenga los combates, ya que Moscú y Kiev siguen muy alejados en sus condiciones para la paz.

En tanto, los soldados ucranianos en el campo de batalla se mostraron poco esperanzados acerca de una solución diplomática para la guerra, al cumplirse el plazo fijado por Trump para que el Kremlin hiciera las paces.

Exasperado porque Putin no atendió sus llamados para detener el bombardeo de ciudades ucranianas, Trump adelantó hace casi dos semanas su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir aranceles secundarios contra los países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo.

El intento de Trump de presionar a Putin no ha dado frutos hasta ahora. El ejército ruso se adentra lentamente en territorio rival, mientras bombardea de forma implacable ciudades ucranianas.

Soldados ucranianos dicen que están dispuestos a seguir luchando

Las fuerzas armadas ucranianas están sumidas en intensas batallas a lo largo de la línea del frente de 1,000 kilómetros (620 millas) que serpentea desde el noreste hasta el sureste del país. La zona metropolitana de la ciudad de Pokrovsk, en la provincia oriental de Donetsk, es la más castigada, ya que Rusia busca abrirse paso desde allí hacia la vecina región de Dnipropetrovsk. Ucrania sufre una significativa escasez de efectivos.

También hay intensos combates en la región fronteriza de Sumy, en el norte de Ucrania, donde las tropas de Kiev enfrentan a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk.

En Pokrovsk, un comandante señaló que cree que Moscú no está interesado en la paz.

“Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos”, afirmó Buda, comandante de una unidad de drones de la Brigada Espartana, a The Associated Press. Usó solo su nombre clave, de acuerdo con las normas del ejército ucraniano.

“Me gustaría que aceptaran y que todo esto terminara, pero Rusia no lo aceptará; no quiere negociar. Así que la única opción es derrotarlos”, agregó.

En la región sureña de Zaporiyia, un comandante de obuses que responde al nombre clave de Varsovia apuntó que las tropas están decididas a frustrar la invasión de Rusia.

“Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida”, manifestó. “Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción”.

Putin realiza varias llamadas telefónicas

El Kremlin dijo el viernes que Putin sostuvo una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping, durante la cual el mandatario ruso informó a Xi sobre los resultados de su reunión a principios de esta semana con el enviado de Trump, Steve Witkoff. Funcionarios del Kremlin dijeron que Xi “expresó su apoyo para la resolución de la crisis ucraniana a largo plazo”.

Putin tiene previsto visitar China el próximo mes. China, junto con Corea del Norte e Irán, han proporcionado apoyo militar al esfuerzo bélico de Rusia, según Estados Unidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo en X que también tuvo una llamada con Putin para hablar sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para imponer un arancel adicional del 25% a India por comprar petróleo ruso, algo que, según el presidente estadounidense, está ayudando a financiar la guerra de Rusia.

Putin también sostuvo conversaciones telefónicas con los mandatarios de Sudáfrica, Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia, dijo el Kremlin.

Según analistas, las llamadas podrían indicar que Putin quizás quería informar a los aliados más importantes de Rusia sobre un posible acuerdo que podría alcanzarse en una cumbre con Trump.

“Significa que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo de paz real por primera vez”, dijo Sergei Markov, un analista pro-Kremlin con sede en Moscú.

Trump dijo el jueves que se reuniría con Putin aunque el presidente ruso no se vea con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Esto ha avivado los temores en Europa de que Ucrania pueda quedar al margen de los planes para frenar la guerra.

Los comentarios de Trump se dieron tras a una declaración de Putin de que esperaba reunirse con él incluso la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca dijo que aún estaba trabajando en los detalles de cualquier reunión potencial.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó en una valoración el jueves que “Putin sigue sin estar interesado en terminar su guerra y está intentando obtener concesiones bilaterales de Estados Unidos sin participar de manera significativa en un proceso de paz”.

“Putin sigue creyendo que el tiempo está del lado de Rusia y que Rusia puede resistir más que Ucrania y Occidente”, añadió.