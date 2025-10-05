El presidente Donald Trump está enviando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California a Oregon después de que una jueza le prohibió temporalmente al gobierno desplegar la guardia de ese estado en Portland, informó el domingo el gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom prometió luchar contra la medida en los tribunales.

No hubo un anuncio oficial desde Washington de que la Guardia Nacional de California estaba siendo convocada y enviada a Oregon, al igual que fue el caso cuando el gobernador de Illinois hizo un anuncio similar el sábado sobre las tropas en su estado siendo activadas.

La Guardia Nacional de California remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Un portavoz del departamento declinó hacer comentarios. No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Newsom, un demócrata, afirmó en un comunicado que el personal de California estaba en camino el domingo y calificó el despliegue como “un abuso asombroso de la ley y el poder”. Dijo que estas tropas fueron “federalizadas” y puestas bajo el control del presidente hace meses en contra de sus objeciones, en respuesta a disturbios en Los Ángeles.

“El comandante en jefe está utilizando al ejército como un arma política contra los ciudadanos estadounidenses”, expresó Newsom en el comunicado. “Llevaremos esta lucha a los tribunales, pero el público no puede permanecer en silencio ante una conducta tan imprudente y autoritaria por parte del presidente de los Estados Unidos”.

Una jueza federal designada por Trump en Oregon le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar la Guardia Nacional de Oregon en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas después de que Trump llamara a la ciudad “devastada por la guerra”. Tanto funcionarios de Oregon como residentes de Portland dijeron que esa descripción era ridícula.

La jueza federal Karin Immergut, quien fue designada por Trump durante su primer mandato, emitió la orden mientras se esperan más argumentos en la demanda. Agregó que las protestas relativamente pequeñas de la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas, y que tal uso podría atentar contra la soberanía estatal de Oregon.

El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland ha sido recientemente el sitio de protestas nocturnas.

Trump ha caracterizado tanto a Portland como a Chicago como ciudades plagadas de crimen y disturbios, llamando a la primera una “zona de guerra” y sugiriendo que se necesitaba una fuerza apocalíptica para sofocar los problemas en la segunda. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades.

Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los oficiales y activos federales en Chicago el sábado.