Washington. El presidente Donald Trump exigió el miércoles que Venezuela devuelva los activos que incautó a compañías petroleras de Estados Unidos hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los buques con crudo que viajan hacia o desde el país sudamericano y enfrentan sanciones estadounidenses.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica —parte de una campaña de presión de meses contra el presidente Nicolás Maduro—, planteando que las acciones de su gobierno para confrontar a los líderes en Caracas están, al menos en parte, motivadas por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de narcotráfico. Algunos petroleros sancionados ya están evitando ir a Venezuela.

“No vamos a permitir que pase nadie que no debería pasar”, les dijo Trump a los periodistas sobre su exhortación a un bloqueo. “Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”.

Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que los gobernantes del país se movilizaron para nacionalizar el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. La compensación ofrecida por Venezuela se consideró insuficiente, y en 2014 un panel de arbitraje internacional ordenó al gobierno socialista del país pagar 1,600 millones de dólares a ExxonMobil.

Aunque desde hace tiempo el petróleo de Venezuela ha predominado en las relaciones con Washington, el gobierno de Trump se ha centrado en los vínculos de Maduro con los narcotraficantes, acusando a su gobierno de facilitar el envío de drogas peligrosas a Estados Unidos. En su publicación en redes sociales el martes por la noche, Trump dijo que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros crímenes.

La semana pasada, fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, en medio de una acumulación militar estadounidense masiva que incluye el portaaviones más avanzado de la Armada. El gobierno de Trump también ha llevado a cabo una serie de ataques a barcos sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, en los que han muerto al menos 95 personas en total, ante lo cual legisladores y expertos jurídicos han planteado preguntas sobre la justificación jurídica de los ataques. Trump también ha dicho que está sopesando efectuar ataques en tierra.

Los comentarios de Trump sobre los “activos robados”

Stephen Miller, subjefe de personal de Trump, comparó la medida de Venezuela para nacionalizar su industria petrolera con un robo.

“El sudor, el ingenio y la labor estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”, escribió Miller en redes sociales el miércoles. “Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Posteriormente estos activos saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas”.

En un principio Venezuela se movilizó para nacionalizar su industria petrolera en la década de 1970, un proceso que se expandió bajo Chávez, quien nacionalizó cientos de negocios privados y activos de propiedad extranjera, incluidos proyectos petroleros dirigidos por ExxonMobil y ConocoPhillips. Eso derivó en la orden del panel de arbitraje en 2014.

“Se puede argumentar que Venezuela le debe este dinero a Exxon. No creo que se haya pagado nunca”, manifestó el economista Philip Verleger.

Trump culpó a sus predecesores por no adoptar una posición más dura ante Venezuela ante las incautaciones de activos.

“Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que tal vez no estaba prestando atención”, declaró Trump el miércoles. “Pero no van a volver a hacerlo. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros; teníamos mucho petróleo allí. Como saben, echaron a nuestras compañías, y lo queremos de vuelta”.

Chevron tiene una exención del gobierno de Estados Unidos para continuar produciendo petróleo en Venezuela, y el gigante con sede en Texas dice que sus operaciones no han sido interrumpidas.

La deuda de Venezuela con Chevron “ha disminuido sustancialmente” desde que se le otorgó por primera vez a la compañía una licencia para reanudar la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos en 2022, señaló Francisco Monaldi, experto en petróleo venezolano de la Universidad Rice en Houston. Dijo que el monto no ha sido dado a conocer.

¿Una nueva designación para el gobierno de Maduro?

No hubo cambios el miércoles en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras después de que Trump dijera en su publicación que se ha designado que el “régimen venezolano” es una de ellas.

A los funcionarios de varias agencias de seguridad nacional se les dijo que no tomaran al pie de la letra los comentarios de Trump sobre la designación, sino que deberían considerarse una figura retórica, según un funcionario estadounidense involucrado en las conversaciones.

Ese funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para describir las comunicaciones internas interinstitucionales, también enfatizó que el “bloqueo” anunciado por Trump se aplica sólo a los buques previamente sancionados contra los cuales ya se autorizaron ciertas acciones, tales como la incautación de la semana pasada.

El Departamento de Estado —que supervisa la lista sobre organizaciones terroristas extranjeras— no respondió a las solicitudes de aclaración.

En 2020, el Departamento de Justicia de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo, y las autoridades estadounidenses han alegado que los gobernantes de Venezuela han saqueado el país y se han beneficiado del tráfico de drogas. El mes pasado, el gobierno de Trump designó a un grupo vinculado a Maduro —el Cártel de los Soles— como una organización terrorista.

Venezuela denuncia la “piratería” estadounidense

Maduro llamó el miércoles al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para una conversación “sobre las tensiones actuales en la región”, señaló Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU.

“Durante la llamada, el secretario general reafirmó la posición de Naciones Unidas sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, particularmente la Carta de Naciones Unidas, ejerzan moderación y reduzcan las tensiones para preservar la estabilidad regional”, expresó Haq.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU —la cual fue obtenida por The Associated Press— que Estados Unidos libere de inmediato a la tripulación “secuestrada” y devuelva el petróleo confiscado ilegalmente en alta mar.

Además de instar al Consejo de Seguridad a condenar la toma del petrolero, Gil instó al órgano más poderoso de la ONU a emitir una declaración escrita que indique que no ha autorizado acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo.

Aunque los ataques a los supuestos barcos de drogas han generado interrogantes sobre el uso de la fuerza militar, la incautación del petrolero por parte de Trump y otras acciones contra entidades sancionadas coinciden con la política estadounidense pasada, dijo el vicealmirante estadounidense retirado Robert Murrett, ahora profesor en la Universidad de Syracuse.

Indicó también que, desde un punto de vista militar, incautar petroleros sancionados e imponer un bloqueo son cosas mucho menos arriesgadas que una confrontación militar directa.

“La política de Estados Unidos apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela”, señaló Murrett. “Si Maduro acepta renunciar mañana y tener elecciones libres y abiertas, creo que tanto demócratas como republicanos estaríamos encantados”.