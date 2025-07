Luego de interponer una demanda contra The Wall Street Journal por su publicación de la semana pasada sobre Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump eliminó el lunes a una reportera del periódico de la lista de prensa a bordo del Air Force One para un próximo viaje a Escocia.

La medida refleja la agresiva postura de Trump hacia los medios que no le agradan —incluso contra el magnate Rupert Murdoch, cuyos medios le han favorecido en ocasiones anteriores.

Trump presentó el viernes una demanda de 10,000 millones de dólares por difamación contra Murdoch y The Wall Street Journal después de que el periódico publicó sobre una carta de contenido sexualmente sugestivo que lleva el nombre de Trump y que fue incluida en un álbum para el cumpleaños de Epstein, un presunto traficante sexual, en 2003. El presidente ha negado tener cualquier relación con ese asunto.

La Casa Blanca informó el lunes sobre el retiro de Tarini Parti, una reportera del Journal, del grupo de prensa para cubrir el viaje del presidente a sus campos de golf en Turnberry y Aberdeen, en Escocia, el próximo fin de semana.

“Debido a la conducta falsa y difamatoria del Wall Street Journal, no serán uno de los 13 medios a bordo”, explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Journal se negó a comentar al respecto.

La agresividad contra la prensa es parte del manual de Trump

No es la primera vez que la Casa Blanca emplea esta táctica durante el mandato de Trump. También restringió el acceso de periodistas de The Associated Press a eventos de prensa después de que la agencia se negó a cambiar sus pautas de estilo para reflejar el cambio de nombre que ordenó Trump al Golfo de México. Eso desató una batalla legal que se abre camino en los tribunales.

La demanda por difamación es otra herramienta que Trump ha utilizado contra los medios de comunicación. Ha demandado a CBS News por la manera en que editó una entrevista de “60 Minutes” con su rival en las pasadas elecciones, Kamala Harris; a ABC News por una declaración falsa hecha por George Stephanopoulos en una historia sobre una escritora de Nueva York que había acusado a Trump de abuso sexual; y a Meta después de que eliminó las cuentas de redes sociales de Trump luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En cada uno de esos casos, Trump ganó acuerdos multimillonarios. Pero en esas instancias, las noticias eran solo una parte del negocio de una gran corporación. En el caso de Murdoch y News Corp., las noticias son la parte principal de su negocio. El Journal ha prometido luchar.

También es la primera vez que Trump presenta una demanda por difamación como presidente en funciones, y no está claro si algún mandatario lo ha hecho en el pasado.

“No hay nada inherentemente incorrecto con que un presidente presente una demanda por difamación”, dijo el reconocido abogado de libertad de expresión Floyd Abrams. “Pero esta demanda ciertamente no parece más que un esfuerzo por suprimir el discurso que nuestro presidente encuentra incómodo. No es el motivo por el que tenemos leyes de difamación. Es por eso que tenemos una Primera Enmienda”.

Reacciones de organizaciones noticiosas

Todo es parte de un patrón más amplio de intentar intimidar a las organizaciones noticiosas que informan historias que a Trump no le gustan, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia.

“Estas son demandas que no tienen esperanza de tener éxito, pero que, sin embargo, tienen el potencial de desalentar a las organizaciones noticiosas de hacer lo que todos necesitamos que hagan”, explicó Jaffer.

No todas las organizaciones de noticias se han doblegado; de hecho, “60 Minutes” hizo algunos reportajes particularmente duros sobre los primeros días del segundo mandato de Trump. Pero es imposible cuantificar el número de historias que no se publicaron por miedo a una pelea con la Casa Blanca, destacó.

El Wall Street Journal tiene una inclinación editorial hacia el conservadurismo, pero no ha tenido miedo de enfrentarse a Trump, ya sea en sus secciones de opinión como de noticias. Otros medios de Murdoch —Fox News Channel y el New York Post— son mucho más amigables hacia él.

Desde que el gobierno anunció que no publicaría más archivos gubernamentales sobre el caso contra Epstein, algunos partidarios de base de Trump se han vuelto contra él. Eso ha dejado en una posición difícil a algunos medios de comunicación que normalmente apoyan al mandatario.

Fox News evitó en gran medida la historia después de que Trump sugirió a sus aliados que dejaran de perder tiempo con ella. Pero en su programa “Media Buzz” del domingo en Fox, Howard Kurtz informó sobre la demanda al Wall Street Journal y señaló que, al tomar medidas legales, “el presidente ha llamado más la atención sobre el reportaje del Journal”.

La batalla del presidente con la prensa ha tomado varias dimensiones. Ha estado luchando para retirar apoyo gubernamental a organizaciones de noticias como Voice of America, y apenas la semana pasada, la mayoría republicana en el Congreso votó para retirar fondos federales a NPR y PBS porque el presidente dice que su programación de noticias está sesgada contra los conservadores.