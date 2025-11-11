El presidente estadounidense, Donald Trump indultó al esposo de la representante Diana Harshbarger, de Tennessee.

Robert Harshbarger Jr., quien era farmacéutico autorizado, se declaró culpable en 2013 de sustituir un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) por otro más barato importado de China que no contaba con la aprobación de dicha agencia, destinado a pacientes de diálisis renal.

Un funcionario de la Casa Blanca defendió el martes el indulto, afirmando que Harshbarger fue víctima de una “persecución excesiva” y que había participado en una práctica común entre los farmacéuticos.

Harshbarger fue condenado y cumplió cuatro años de prisión. El indulto fue parte de un grupo de perdones que Trump otorgó el viernes.