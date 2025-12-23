WEST PALM BEACH, Florida. El presidente Donald Trump emitió el lunes una nueva advertencia a su homólogo venezolano Nicolás Maduro mientras la Guardia Costera de Estados Unidos intensifica sus labores para interceptar petroleros en el Caribe, parte de la creciente campaña de presión de Washington sobre Caracas.

Trump estaba acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional —el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth— en una conferencia de prensa en la que planteó que sigue dispuesto a intensificar aún más su campaña de presión de cuatro meses sobre el gobierno de Maduro, la cual comenzó con el propósito declarado de frenar el flujo de drogas ilegales desde la nación sudamericana, pero se ha convertido en algo más amorfo.

“Si él quiere hacer algo, si juega duro, será la última vez que podrá jugar duro”, advirtió Trump sobre Maduro mientras interrumpía brevemente sus vacaciones en Florida con el fin de anunciar planes para que la Armada construya un nuevo buque de guerra de gran tamaño.

El mandatario estadounidense lanzó su amenaza más reciente mientras la Guardia Costera continuaba el lunes persiguiendo por segundo día a un petrolero sancionado, que según el gobierno de Trump, forma parte de una “flota clandestina” que Venezuela está utilizando para evadir sanciones que le impuso Washington. El petrolero, dice la Casa Blanca, navega con bandera falsa y enfrenta una orden judicial de incautación en Estados Unidos.

“Está avanzando y terminaremos capturándolo”, advirtió Trump.

Es el tercer buque tanque perseguido por la Guardia Costera, que el sábado incautó un buque con bandera panameña llamado Centuries que, según funcionarios estadounidenses, formaba parte de la flota clandestina venezolana.

La Guardia Costera, con el apoyo de la Armada, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper el 10 de diciembre, el cual también formaba parte de la flota de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ese barco estaba registrado en Panamá.

Después de esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos llevaría a cabo un “bloqueo” de Venezuela. El mandatario ha advertido repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados.

La semana pasada, Trump exigió que Caracas devuelva activos que incautó a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra petroleros sancionados que viajan hacia o desde el país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem —cuya agencia supervisa a la Guardia Costera—, declaró el lunes en una presentación en el programa “Fox & Friends” que los operativos contra los barcos pretenden enviar “un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, él debe irse, y que defenderemos a nuestra gente”.

Diplomáticos rusos evacúan a familias de Caracas

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha comenzado a evacuar a familias de diplomáticos que están en Venezuela, según un funcionario de inteligencia europeo que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre información delicada.

El funcionario le dijo a The Associated Press que las evacuaciones que comenzaron el viernes incluyen mujeres y niños, y añadió que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia evalúan la situación en Venezuela en “tonos muy sombríos”. En una publicación en la red social X, el ministerio indicó que no estaba evacuando la embajada, pero no abordó las consultas sobre si estaba evacuando a las familias de los diplomáticos.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, indicó el lunes que habló por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien expresó el apoyo de Rusia a Venezuela contra el bloqueo declarado por Trump a los petroleros sancionados.

“Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos”, manifestó Gil en un comunicado.

La escena en una playa venezolana cerca de una refinería

Mientras las fuerzas estadounidenses se enfocaban en los buques en aguas internacionales el fin de semana, un petrolero considerado parte de la flota clandestina fue captado moviéndose entre refinerías venezolanas, incluida una que se encuentra a unas tres horas al oeste de Caracas.

El buque tanque permaneció hasta el domingo en la refinería en El Palito, cuando familias acudieron a la playa del pueblo para divertirse con niños, que ahora están de vacaciones.

La música sonaba en altavoces mientras la gente nadaba y surfeaba con el petrolero en el fondo. Familias y adolescentes se divertían, pero Manuel Salazar, quien ha estacionado autos en la playa durante más de tres décadas, notó diferencias con años pasados, cuando la economía dependiente del petróleo del país estaba en mejor forma y la industria energética producía al menos el doble del millón de barriles por día actual.

“Hasta nueve o 10 tanqueros esperaban ahí afuera en la bahía. Salía uno, entraba el otro”, dijo Salazar, de 68 años. “Ahorita vea: uno”.

Transparencia Venezuela —un organismo independiente que promueve la rendición de cuentas del gobierno— identificó que el petrolero en El Palito forma parte de la flota clandestina.

Los residentes del área recordaron cuando los petroleros hacían sonar sus bocinas a medianoche en la víspera de Año Nuevo, e incluso algunos arrojaban fuegos artificiales para celebrar la festividad.

“Antes, en vacaciones, hacían parrilla. Ahorita se ve pan con mortadela”, dijo Salazar sobre las familias venezolanas que pasan las vacaciones en la playa junto a la refinería. “La cosa está cara. Todos los días sube y sube la comida”.

La Asamblea Nacional —controlada por el partido gobernante de Venezuela— dio el lunes aprobación inicial a una medida que declararía ilegales una amplia gama de actividades que podrían estar vinculadas a la incautación de petroleros.

El legislador Giuseppe Alessandrello, quien presentó el proyecto de ley, dijo que las personas podrían ser multadas y encarceladas hasta por 20 años por promover, solicitar, apoyar, financiar o participar en “acciones de piratería, bloqueos u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la república”.

El Departamento de Defensa, bajo órdenes de Trump, continúa su campaña de ataques a embarcaciones más pequeñas en el Caribe y el océano Pacífico oriental que, según alega, están transportando drogas a Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han muerto en 28 ataques conocidos desde septiembre. Dichos ataques han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que el gobierno ha ofrecido escasas pruebas de que son realmente traficantes de drogas, y que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.