La administración Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que le permita despedir a la directora de la Oficina de Derechos de Autor.

La más reciente apelación de emergencia de la administración ante el alto tribunal fue presentada un mes y medio después de que un tribunal de apelaciones federal en Washington determinara que la funcionaria, Shira Perlmutter, no podía ser despedida unilateralmente.

Hace casi cuatro semanas, el pleno de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia se negó a reconsiderar ese fallo.

El caso es el más reciente relacionado con la autoridad de Trump para instalar a su propia gente al frente de agencias federales. La Corte Suprema ha permitido en gran medida que Trump despida a funcionarios, incluso mientras los desafíos judiciales continúan.

Sin embargo, este caso concierne a una oficina que está dentro de la Biblioteca del Congreso. Perlmutter es la registradora de derechos de autor y también asesora al Congreso sobre temas de derechos de autor.

El procurador general D. John Sauer escribió en su presentación del lunes que, a pesar de los vínculos con el Congreso, la registradora “ejerce poder ejecutivo” al regular los derechos de autor.

Perlmutter afirma que Trump la despidió en mayo porque desaprobaba el consejo que ella dio al Congreso en un informe relacionado con la inteligencia artificial. Perlmutter había recibido un correo electrónico de la Casa Blanca notificándole que “su posición como Registradora de Derechos de Autor y Directora en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos queda terminada con efecto inmediato”, dijo su oficina.

Un panel de apelaciones dividido dictaminó que Perlmutter podría permanecer en el cargo mientras el caso avanza.

“La supuesta interferencia flagrante del Ejecutivo con el trabajo de una funcionaria del Poder Legislativo, mientras realiza funciones autorizadas por ley para asesorar al Congreso, nos parece una violación de la separación de poderes que es significativamente diferente en tipo y grado de los casos que han llegado antes”, escribió la jueza Florence Pan para el tribunal de apelaciones. La jueza Michelle Childs se unió a la opinión. El presidente demócrata Joe Biden nombró a ambas juezas para el tribunal de apelaciones.

El juez Justin Walker, nombrado por Trump, escribió en disidencia que Perlmutter “ejerce poder ejecutivo de diversas maneras”.

Los abogados de Perlmutter han argumentado que ella es una experta en derechos de autor de renombre. Ha servido como registradora de derechos de autor desde que la entonces Bibliotecaria del Congreso Carla Hayden la nombró para el cargo en octubre de 2020.

Trump nombró al subsecretario de Justicia Adjunto Todd Blanche para reemplazar a Hayden en la Biblioteca del Congreso. La Casa Blanca despidió a Hayden en medio de críticas de derechistas de que ella estaba promoviendo una agenda “woke”.