La Casa Blanca analiza una propuesta que otorgaría un incentivo económico de $5,000 a mujeres estadounidenses tras el nacimiento de un hijo, como parte de un plan más amplio para aumentar la tasa de natalidad en Estados Unidos. La administración de Donald Trump considera esta medida en medio de informes que muestran una disminución prolongada de nacimientos en ese país.

Incentivo económico de $5,000 para madres en EE.UU.

La idea del pago de $5,000 por nacimiento fue discutida por asesores cercanos al presidente, quienes sostuvieron encuentros con académicos y activistas que promueven el llamado pronatalismo. Según fuentes citadas por The New York Times, la propuesta está pensada como una forma de animar a más familias a tener hijos, en un contexto en el que cada vez más mujeres posponen o renuncian a la maternidad por razones económicas o profesionales.

Donald Trump comentó al respecto en una entrevista con medios locales en la sala oval, donde calificó la propuesta como “una idea interesante”, sin confirmar si será adoptada oficialmente. Mientras tanto, voceros de la Casa Blanca han reiterado que la administración está comprometida con el fortalecimiento de las familias estadounidenses.

Aunque aún no se ha formalizado ningún plan, el informe de The New York Times señaló que el bono por nacimiento forma parte de varias alternativas que se discuten en reuniones privadas entre funcionarios, expertos en política pública y defensores del crecimiento poblacional. La medida busca contrarrestar una baja histórica en la fertilidad, que en 2024 se ubicó por debajo de los niveles necesarios para mantener el reemplazo generacional.

Educación reproductiva y becas con enfoque familiar

Además del bono económico, otras propuestas incluyen destinar un porcentaje significativo de becas Fulbright a personas casadas o con hijos, así como el financiamiento de programas educativos centrados en la salud reproductiva y el conocimiento del ciclo menstrual. Estos programas estarían orientados a brindar información que facilite la planificación familiar.

El vicepresidente JD Vance y el empresario Elon Musk también mostraron interés en políticas que fomenten un aumento de la natalidad. Vance señaló en actos públicos que el país norteamericano necesita más nacimientos para sostener su crecimiento económico y social en el futuro. El dueño de Tesla, por su parte, alertó repetidamente sobre el riesgo que representa el envejecimiento de la población.