Trump recibe a Putin con alfombra roja en la base militar de Alaska
Los mandatarios se reúnen para acordar un alto al fuego en Ucrania.
Anchorage. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de manera emotiva a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral en el que el estadounidense espera acordar un alto el fuego en Ucrania.
