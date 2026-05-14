El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia en un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir presencia militar en Europa, según informa la prensa estadounidense.

Preguntado por EFE, el Pentágono declinó contestar aportar más detalles, mientras funcionarios estadounidenses indicaron a medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4,000 efectivos, forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

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Esta decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en suelo europeo y que ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con Defensa.

A principios de mayo, el mandatario aseguró que retiraba a más de 5,000 soldados de Alemania en un plazo de entre seis a doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegaba a afirmar que Teherán estaba “humillando” a Estados Unidos.

El mandatario afirmó además que en el futuro “serían muchos más”.

El Pentágono también ha confirmado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en el continente.

La salida del contingente estadounidense de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80,000 soldados, según los cálculos del Departamento de Defensa, cifra similar al despliegue previo a la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.