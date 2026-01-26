Washington. El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses utilizaron un arma secreta, a la que se refirió como “El Desconcertante”, para desactivar equipamiento militar venezolano durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense, ratificó además su amenaza de realizar ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico, incluso en México.

El mandatario comentó durante una entrevista publicada el viernes con el New York Post sobre los reportes de que Estados Unidos cuenta con un arma de energía pulsada y dijo: “El Desconcertante. No se me permite hablar de eso”. Aseguró, sin embargo, que el nuevo armamento hizo que el equipo venezolano “no funcionara”.

“Nunca pudieron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca lanzaron uno”, afirmó Trump en la entrevista. “Entramos, ellos presionaron sus botones y nada funcionó. Estaban preparados para nosotros”.

Al describir la redada en el complejo de Maduro, Trump había dicho previamente que Estados Unidos había apagado “casi todas las luces en Caracas,” pero no detalló cómo lo lograron.

Trump también indicó que Estados Unidos continuará con su campaña de ataques militares y podría extenderla desde Sudamérica hacia Norteamérica como parte de los intentos de su gobierno por ir detrás de los cárteles del narcotráfico.

“Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos todo sobre ellos,” afirmó. “Vamos a golpear a los cárteles”.

Cuando se le preguntó si pudiera haber ataques en México o Centroamérica, el presidente respondió: “Podría ser en cualquier parte”.

Estados Unidos realizó el viernes un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, la primera acción de este tipo desde la captura de Maduro.

Con esto se eleva a por lo menos 36 el número de ataques conocidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, los cuales han cobrado la vida de al menos a 117 personas.

Trump dijo que Estados Unidos ha sacado el petróleo de al menos siete buques relacionados con Venezuela que han sido incautados, aunque no dio a conocer la ubicación actual de las embarcaciones.

“No se me permite decirlo”, subrayó Trump. “Pero pongámoslo de esta manera, no tienen petróleo. Tomamos el petróleo”.

Durante la entrevista, el presidente también dijo que todavía intenta decidir dónde colocar el Premio Nobel de la Paz que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó a principios de este mes. El premio yace contra una estatua en el Despacho Oval.

Trump también declaró al periódico que el marco de un acuerdo de seguridad ártica que alcanzó con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, le daría a Estados Unidos la propiedad de la tierra donde se encuentran las bases estadounidenses.

“Tendremos todo lo que queremos,” dijo Trump. “Tenemos algunas conversaciones interesantes en marcha”.

Por el momento se desconoce gran parte del posible acuerdo. Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia han dicho que la soberanía de la isla no es negociable y un portavoz de la OTAN aseguró que Rutte no propuso ningún “compromiso con la soberanía” durante sus conversaciones con Trump.

El presidente declaró también que no asistiría al Super Bowl y dijo que la decisión de tener presentaciones de Bad Bunny y Green Day durante el encuentro fue una “elección terrible”. El mandatario acudió al partido del año pasado en Nueva Orleans.