El presidente Donald Trump recibió una seria advertencia de los votantes de que está desconectado de los temores colectivos sobre la situación económica del país.

Los demócratas pudieron aumentar su ventaja en elecciones clave en todo el país el martes al aprovechar parte del mismo fervor populista que ayudó a Trump a ser reelegido hace un año, pero también al centrarse en los problemas cotidianos que el republicano había prometido solucionar. Ahora Trump tiene el poder y los temores sobre la economía lo convierten en el rostro de gran parte del descontento público.

Votantes en las elecciones para gobernador de Virginia y Nueva Jersey, el concurso para alcalde de la ciudad de Nueva York y la consulta en California clasificaron las preocupaciones económicas como un tema principal. Los demócratas arrasaron en todos esos, y fue difícil señalar alguna carrera importante, en cualquier lugar, donde los republicanos tuvieran una victoria clave.

PUBLICIDAD

El cambio de fortuna respecto al año pasado fue notable. En ese entonces, los votantes devolvieron a Trump a la Casa Blanca con la promesa de que podría reducir rápidamente la inflación, reactivar la contratación en fábricas y llenar al país de riqueza con aranceles.

En cambio, los votantes están expresando preocupaciones de que los altos precios de los comestibles, las facturas de electricidad y la vivienda están carcomiendo sus cuentas bancarias. Trump sigue insistiendo en que ha fortalecido la economía, por lo que no está claro si internalizará la necesidad de enfrentar los mismos desafíos inflacionarios que se convirtieron en un lastre para su predecesor demócrata, Joe Biden.

Pero hay pocas señales de que el público esté depositando mucha confianza en las afirmaciones de Trump sobre una “edad dorada” ni en su afirmación de que la inflación ha sido derrotada. Recientemente, al ser presionado sobre los altos precios de los comestibles, Trump señaló el mercado de valores.

“Miren, 401(k)s. La gente tiene 401(k)s”, declaró el presidente en una entrevista con “60 Minutes” de CBS News que se transmitió el domingo. Dijo que los precios de los comestibles están bajando, pero el informe de inflación más reciente muestra que han subido un 2.7% respecto al año pasado.

En general, los precios al consumidor han aumentado un 3% en los últimos 12 meses, lo cual es más alto de lo que era cuando Trump ganó en el 2024. La Reserva Federal apunta a una inflación del 2%.

“No creo que haya sido bueno para los republicanos”

PUBLICIDAD

Si bien el mercado de valores está en auge y los ejecutivos tecnológicos con inversiones en inteligencia artificial están recibiendo jugosas ganancias, la contratación se desaceleró drásticamente este verano tras el despliegue de los aranceles de Trump.

La encuesta de votantes de AP mostró que la ansiedad sobre la economía ayudó a los demócratas el martes.

Aproximadamente la mitad de los votantes de Virginia dijeron que “la economía” era el tema principal, y alrededor de seis de cada 10 de estos votantes eligieron a la demócrata Abigail Spanberger para gobernadora, llevándola a una victoria decisiva.

En Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill ganó alrededor de dos tercios de los votantes que llamaron “la economía” el tema principal que enfrenta el estado. El republicano Jack Ciattarelli aseguró alrededor de seis de cada 10 votantes de Nueva Jersey que dijeron que el tema principal eran “los impuestos”.

Más de la mitad de los votantes de la ciudad de Nueva York consideraron el costo de vida como su tema principal y el demócrata Zohran Mamdani ganó alrededor de dos tercios de este grupo.

Un poco menos de la mitad de los votantes de California afirmaron que “la economía” era el tema principal que enfrenta el estado, y aproximadamente dos tercios de esos votantes respaldaron la Propuesta 50.

Trump no hizo campaña activamente por su partido antes de las elecciones. Incluso cuando los votos aún no se habían terminado de escrutar, ya estaba esquivando la culpa, publicando que “YO NO ESTABA EN LA BOLETA”.

La mañana después de las elecciones, mientras recibía a legisladores republicanos en la Casa Blanca, Trump fue más reflexivo. “Anoche, no se esperaba que fuera una victoria”, indicó.

PUBLICIDAD

Las elecciones fueron en gran medida en áreas que recientemente han favorecido a los demócratas, por lo que no se puede interpretar mucho sobre lo que proyectan para las elecciones legislativas del próximo año. Pero el tamaño de los márgenes demócratas indica el grado de frustración con las condiciones económicas bajo Trump.

“No creo que haya sido bueno para los republicanos”, reconoció Trump. “No estoy seguro de que haya sido bueno para nadie, pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”.

Trump, quien organizó una lujosa fiesta temática en su club de Florida el fin de semana pasado después de regresar de un viaje a Asia lleno de lujo, se dirige de regreso a Florida el miércoles para exponer lo que considera sus éxitos económicos para una audiencia de líderes empresariales y atletas.

La administración Trump ha sostenido que la clase trabajadora pronto se beneficiará, junto con los multimillonarios.

“Habrá un auge para la gente común al igual que ya hay un ague para los inversores de Wall Street”, aseguró el secretario del Tesoro Scott Bessent esta semana en el programa “Jesse Watters Primetime” del canal Fox News.

En el período previo a las elecciones del martes, Trump había centrado su mensaje en las deportaciones masivas de inmigrantes y en el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades supuestamente para combatir la delincuencia.

Pero la encuesta de votantes de AP encontró que pocos consideran el crimen o la inmigración como una prioridad principal.

“Nuestro lado necesita centrarse en la asequibilidad”, sostuvo Vivek Ramaswamy, un ex candidato presidencial republicano y aliado de Trump que ahora se postula para gobernador de Ohio en 2026. “Hacer que el sueño americano sea asequible. Reducir los costos, los costos eléctricos, los costos de los comestibles, los costos de atención médica y los costos de vivienda. Y exponer cómo lo vamos a hacer”.