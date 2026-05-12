Washington. El presidente Donald Trump tiene previsto acudir este mes a los médicos para un chequeo médico y dental -su cuarta visita publicitada a expertos médicos desde que regresó al cargo- en lo que la Casa Blanca describe como un examen físico anual y atención preventiva regular.

Trump, que cumplirá 80 años el mes próximo y fue la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos, verá a sus médicos en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 26 de mayo, dijo la Casa Blanca en un breve comunicado el lunes por la noche.

La salud del presidente ha sido objeto de un enorme escrutinio, hasta el punto de que Trump dijo que se arrepentía de haberse sometido a pruebas de imagen del corazón y el abdomen el año pasado porque suscitaron preguntas públicas sobre su salud.

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Trump -que ha criticado con frecuencia al ex presidente Joe Biden por sus problemas de salud y forma física relacionados con la edad- ha comentado recientemente lo bien que se siente a pesar de sus años. A primera hora del lunes, Trump que se siente igual que hace 50 años. “Me siento literalmente igual”, dijo en un acto en el Despacho Oval. “No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos”.

La semana pasada, bromeó sobre su régimen de ejercicio, diciendo que hace ejercicio “como máximo un minuto al día”.

Los presidentes tienen amplia discreción sobre la información sanitaria que deciden hacer pública. El médico de Trump informó tras de un examen físico anual en abril de 2025 que el presidente estaba “totalmente apto” para servir como comandante en jefe.

Su médico, el capitán de la Armada Sean Barbabella, dijo que Trump pesaba 9 kilos menos desde un chequeo realizado en 2020 que lo mostró al borde de la obesidad.

Meses después de la visita relatada el pasado abril, Trump se sometió a un chequeo tras notar lo que la Casa Blanca describió como una “leve hinchazón” en la parte inferior de sus piernas. Las pruebas realizadas por la unidad médica de la Casa Blanca descubrieron que Trump padecía insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que hace que la sangre se acumule en sus venas.

En ese momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también se refirió a los moretones en el dorso de las manos de Trump que a veces se han cubierto con maquillaje. Leavitt dijo que era el resultado de la irritación provocada por el frecuente apretón de manos y el uso de aspirina. Trump toma aspirina para reducir el riesgo de infarto y derrame cerebral.

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Trump se sometió en octubre a un examen médico que la Casa Blanca calificó de “examen físico semestral”, en el que también se le administró la vacuna anual contra la gripe y un refuerzo de la vacuna COVID-19. Más tarde declaró a The Wall Street Journal que en octubre se sometió a pruebas de imagen avanzadas en el corazón y el abdomen como medida preventiva.

En su primer mandato, Trump se sometió al menos a cuatro exámenes médicos en el cargo, aparte de una estancia en Walter Reed cuando le dio COVID-19 en octubre de 2020.

Su próxima evaluación dental sigue a otras dos visitas recientes a un dentista local cerca de su finca en Florida, donde Trump suele pasar los fines de semana.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.