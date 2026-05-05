WASHINGTON. El presidente Donald Trump anunció que suspendió los esfuerzos de Estados Unidos para guiar a los buques varados fuera del Estrecho de Ormuz con el fin de finalizar un acuerdo con Irán.

Trump anunció la decisión en una publicación en redes sociales el martes por la noche, indicando que suspendía los esfuerzos por un breve período para dar tiempo a que Estados Unidos finalizara un acuerdo con Irán que pusiera fin a la guerra.

En la publicación, Trump afirmó que tomaba esta medida “a petición de Pakistán y otros países, el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, el gran progreso logrado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán”.

Añadió que el bloqueo estadounidense del estrecho se mantendría.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para ofrecer más detalles sobre el progreso en las negociaciones a las que Trump aludió en su publicación.

El anuncio se produjo después de que los líderes militares y el secretario de Estado, Marco Rubio, insistieran el martes en que el alto el fuego en Oriente Medio seguía vigente y que, si bien el conflicto no se ha resuelto, la primera operación militar importante de Estados Unidos contra Irán había concluido.