Washington. El personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recibió instrucciones de no acudir a la sede de la agencia en Washington el lunes, según un aviso enviado a los empleados, después de que el multimillonario Elon Musk anunciara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había acordado con él cerrar la organización.

Trabajadores de USAID dijeron que habían identificado a 600 empleados que dijeron haber sido expulsados del sistema informático de la agencia durante la noche. Los que seguían en el sistema recibieron correos internos indicando que “por orden del liderazgo de la agencia”, el edificio de la sede “estará cerrado al personal de la Agencia el lunes 3 de febrero”.

Musk, que lidera una extraordinaria auditoría civil del gobierno federal con el visto bueno del presidente republicano, había dicho la madrugada del lunes que había hablado con Trump sobre la agencia de ayuda y desarrollo, formada hace seis décadas, y había “aceptado que debemos cerrarla”.

“Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro”, dijo Musk. “Lo que tenemos es simplemente un balón de gusanos. Hay que deshacerse de todo. No tiene remedio”.

“Vamos a cerrarla”, añadió.

Musk, Trump y algunos legisladores republicanos han criticado en términos bastante duros a la agencia de ayuda y desarrollo, que supervisa programas humanitarios de seguridad y desarrollo en unos 120 países, y acusan a la organización de defender causas progresistas.

Durante el fin de semana, el gobierno suspendió de sus empleos a dos destacados jefes de seguridad de USAID después de que se negaran a entregar material clasificado en áreas restringidas a los equipos de inspección gubernamental de Musk, según dijeron a The Associated Press el domingo un funcionario estadounidense actual y un exfuncionario.

Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, conocido como DOGE, hicieron una operación similar en el Departamento del Tesoro, donde obtuvieron acceso a información sensible como los sistemas de pago de clientes de Seguridad Social y Medicare. The Washington Post informó que un alto funcionario del Tesoro había renunciado debido a que el equipo de Musk accedió a información sensible.

Legisladores demócratas han rechazado las medidas y dicen que Trump no tiene autoridad constitucional para cerrar USAID sin autorización del Congreso. También han condenado el acceso de Musk a información sensible custodiada por el gobierno a través de sus inspecciones a agencias y programas federales, autorizadas por Trump.

USAID, cuyo sitio web desapareció el sábado sin explicación, ha sido una de las agencias federales más atacadas por el gobierno de Trump dentro de una creciente represión contra el gobierno federal y muchos de sus programas.

“Ha sido dirigida por un montón de lunáticos radicales. Y los estamos sacando”, dijo Trump a los periodistas sobre USAID el domingo por la noche.

Los comentarios de Musk y Trump llegaron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba fuera del país, en Centroamérica, en su primer viaje al extranjero en el cargo. Rubio no ha hecho declaraciones públicas sobre planes de cerrar USAID.

El gobierno de Trump y Rubio han impuesto una congelación sin precedentes en la asistencia extranjera que ha cerrado gran parte de los programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad de USAID en todo el mundo, y ordenado suspensiones y permisos que han diezmado el liderazgo y el personal de la agencia en Washington.

Peter Marocco, un nombramiento político que regresa del primer mandato de Trump, fue uno de los líderes en la ejecución del cierre. Empleados de USAID dijeron creer que las personas que se presentaron en la agencia con identificaciones de visitantes y hacían preguntas a los empleados dentro de la sede en Washington eran miembros del equipo DOGE de Musk.

La senadora demócrata Elizabeth Warren dijo en una publicación el domingo que Trump estaba permitiendo que Musk accediera a información personal de personas y suspendiera el financiamiento gubernamental.

“Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para resistir y proteger a las personas del daño”, dijo la senadora de Massachusetts, sin dar detalles.