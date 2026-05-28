El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dando pasos hacia la creación de un billete de 250 dólares en el que aparezca Donald Trump, según un portavoz de la agencia, anticipándose a la aprobación de una legislación estancada en el Congreso para poner al presidente en una nueva denominación de curso legal.

La legislación, presentada por el representante Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur, ordenaría a la oficina de grabado e impresión del departamento poner la cara de Trump en el nuevo billete para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la nación.

De ser aprobada y convertida en ley por Trump, supondría un reconocimiento extraordinario para un dirigente estadounidense en ejercicio y se produce cuando Trump ha tratado de situarse en el centro de las celebraciones que marcan el cumpleaños del país. La preparación del Departamento para la languideciente legislación sugiere cierto entusiasmo por la idea por parte de la administración Trump.

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La explicación de la agencia sigue a un informe del Washington Post que afirma que el Tesorero de Estados Unidos Brandon Beach, un designado por Trump, ha estado presionando a la Oficina de Grabado e Impresión para acelerar el proceso para un nuevo billete de moneda. El periódico también informó de que el ex jefe de BEP fue reasignado después de empujar hacia atrás.

“En respuesta a la legislación activa patrocinada por el representante Joe Wilson, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) está llevando a cabo la planificación adecuada y la debida diligencia”, dijo la portavoz en una declaración a The Associated Press. “En caso de que este mandato legislativo se convierta en ley, la BEP se está moviendo proactivamente para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá apropiadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”.

La legislación de Wilson, que hasta ahora ha languidecido, pretende crear el nuevo billete de alta denominación como homenaje a Trump cuando la nación celebre el aniversario de la Declaración de Independencia. La medida anularía la ley actual, que prohíbe que cualquier persona viva aparezca en la moneda estadounidense.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo departamento incluye la oficina de impresión, tiene previsto comparecer el jueves por la tarde en la Casa Blanca y se le podría pedir que aborde el asunto.

Beach no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.

Según el informe del Post, Beach proporcionó el pasado otoño a la Oficina de Grabado e Impresión un diseño para el nuevo billete. En él aparecía el retrato de Trump -el mismo que cuelga en las pancartas que adornan algunos edificios federales en Washington- y el logotipo del 250 aniversario. También se incluyó la firma de Trump, un elemento de diseño que diferiría del resto del papel moneda.

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El artista británico Iain Alexander declaró al Post que había diseñado el billete y dijo que lo había discutido con el presidente. Alexander no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

El periódico también informó de que la directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, se resistió a las presiones de Beach y de su principal asesor, Mike Brown, y les insistió en el largo proceso legal y de procedimiento necesario para emitir nueva moneda. Solimene ha sido reasignada contra su voluntad, según el Post, y Brown ha asumido el liderazgo de la oficina.

El portavoz del Tesoro no respondió a las preguntas de AP sobre posibles cambios en la dirección de la oficina.

Un nuevo billete de divisas sería el último ejemplo de Trump expandiendo su marca personal en su cargo oficial desde que regresó a la Casa Blanca en 2025.

Beach y Bessent ya agilizaron la aprobación de una moneda conmemorativa del 250 aniversario en la que aparece Trump. El Departamento del Tesoro ha afirmado que esas monedas especiales quedan fuera de la prohibición de que los presidentes vivos aparezcan en monedas de curso legal. En 1926, con motivo del 150 aniversario de la nación, el entonces presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar.

La administración Trump ha colgado pancartas con su retrato en el Departamento de Justicia y otros edificios federales. Y su lista de designados para el consejo de administración del Centro Kennedy añadió su nombre a la instalación nacional de artes escénicas que el Congreso designó originalmente como monumento al presidente asesinado John F. Kennedy. El cambio de nombre ha sido impugnado ante los tribunales debido a la ley federal que establece el centro como monumento oficial al 35º presidente. La moneda estadounidense lleva la inscripción “In God We Trust” (En Dios confiamos) en el lugar que el Secretario decida que es apropiado. Sólo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos. El nombre de la persona figurará debajo del retrato.

La ley federal establece que sólo el retrato de una persona fallecida puede figurar en la moneda y los valores de Estados Unidos.

El proyecto de Wilson añadiría la excepción: “excepto si el individuo es o ha sido Presidente de los Estados Unidos”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.