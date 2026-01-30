NUEVA YORK. Un hombre que dijo ser agente del FBI se presentó en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York el miércoles por la noche y les dijo a los oficiales que tenía una orden judicial para liberar a Luigi Mangione, informaron las autoridades.

Mark Anderson, un hombre de 36 años originario de Minnesota con antecedentes de arrestos por drogas y otros delitos, quien reveló el año pasado en documentos judiciales que padece una enfermedad mental, fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente federal en un intento fallido por liberar a Mangione del Centro de Detención Metropolitano. Mangione se encuentra detenido en la conocida cárcel de Brooklyn a la espera de los juicios estatales y federales por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

PUBLICIDAD

Una denuncia penal contra Anderson no identificó a la persona que intentó liberar. Un agente del orden público familiarizado con el asunto confirmó que se trataba de Mangione. El agente no estaba autorizado a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. Se ordenó la prisión sin fianza de Anderson tras una comparecencia inicial el jueves en el tribunal federal de Brooklyn. No se le exigió que presentara una declaración. Los registros judiciales en línea no contenían información sobre un abogado que pudiera hablar en su nombre. También se dejó un mensaje a un portavoz del equipo legal de Mangione.

En una demanda presentada el año pasado, alegando lesiones por una caída en un albergue para personas sin hogar de la ciudad, Anderson afirmó tener “discapacidades múltiples” y que la Administración del Seguro Social lo había declarado “totalmente discapacitado debido a una enfermedad mental”. Afirmó no tener dinero y que recibía asistencia estatal y federal.

Según registros públicos, Anderson ha sido arrestado y condenado en numerosas ocasiones por delitos relacionados con drogas y alcohol durante las últimas dos décadas en su natal Minnesota y en Wisconsin, donde también ha residido.

El hombre tenía documentos “firmados por un juez” y un cortador de pizza, según las autoridades.

Según la denuncia penal, Anderson se acercó al área de admisión de la cárcel alrededor de las 6:50 p. m. El miércoles, Anderson declaró ante los agentes uniformados de la cárcel que era un agente del FBI y que poseía documentación “firmada por un juez” que autorizaba la liberación de una persona específica bajo custodia.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes le pidieron sus credenciales federales, Anderson les mostró una licencia de conducir de Minnesota, les arrojó documentos y afirmó tener armas, según la denuncia penal. Los documentos parecían estar relacionados con la presentación de denuncias contra el Departamento de Justicia, según un agente del FBI que los revisó y preparó la denuncia. Los agentes registraron el bolso de Anderson y encontraron un tenedor de barbacoa y una cuchilla circular de acero, según la denuncia. En una foto incluida en la denuncia, la cuchilla parecía ser una pequeña rueda cortadora de pizza.

La licencia de conducir de Anderson indicaba una dirección en Mankato, Minnesota, a unos 110 kilómetros (65 millas) al suroeste de Minneapolis. Se mudó a Nueva York buscando una oportunidad laboral y comenzó a trabajar en una pizzería del Bronx cuando esta fracasó, según el agente del orden. Los registros judiciales indican que había estado viviendo en la ciudad al menos desde 2023, incluso en moteles, un albergue y un apartamento en el Bronx. Actuando como su propio abogado, ha presentado demandas escritas a mano contra el Pentágono, los embajadores de China y Rusia y un departamento de policía de Minnesota, todas las cuales han sido desestimadas. Otra demanda, que alega que una pizzería del Bronx lo obligaba a trabajar 70 horas semanales sin horas extras, sigue pendiente.

Mangione comparecerá ante el tribunal el viernes ante la inminente sentencia de pena de muerte.

El supuesto intento de liberar a Mangione añadió un giro extraño a un momento crítico en sus procesos legales.

PUBLICIDAD

Horas antes del arresto de Anderson, la fiscalía de Manhattan envió una carta instando al juez del caso estatal de Mangione, Gregory Carro, a fijar la fecha del juicio para el 1 de julio.

El viernes, Mangione comparecerá ante el tribunal para una audiencia en su caso federal. Se espera que la jueza de ese caso, Margaret Garnett, decida pronto si los fiscales pueden solicitar la pena de muerte y si pueden utilizar ciertas pruebas en su contra. La semana pasada, Garnett programó la selección del jurado en el caso federal para el 8 de septiembre, y el resto del juicio se llevará a cabo en octubre o enero, dependiendo de si permite a la fiscalía solicitar la pena de muerte.

Mangione se declaró inocente en ambos casos. Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

Mangione, una causa célebre para quienes están molestos con la industria de los seguros médicos, ha atraído a legiones de simpatizantes, algunos de los cuales han acudido regularmente a sus comparecencias judiciales vistiendo ropa verde —el color que usa Luigi, el personaje del videojuego Mario Bros.— como símbolo de solidaridad. Algunos han llevado carteles y camisetas con lemas como “Liberen a Luigi” y “No a la muerte para Luigi Mangione”.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras se dirigía a un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritos “retrasar”, “negar” y “deponer”, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

PUBLICIDAD

Mangione, un joven de 27 años, graduado de una universidad de la Ivy League y perteneciente a una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Tras varios días de procedimientos judiciales en Pensilvania, Mangione fue trasladado a Nueva York y enviado al Centro de Detención Metropolitano.

La cárcel también alberga al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Entre los exreclusos se encuentran el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs y el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried.