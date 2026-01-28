Washington. Un manifestante interrumpió este miércoles la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Senado para informar sobre el plan de la Administración de Donald Trump en Venezuela y le gritó que “quite sus manos” del país latinoamericano.

Desde la tribuna de espectadores, un hombre interrumpió la sesión alzando una pancarta y al grito de “manos fuera de Venezuela y de Cuba”, momentos antes de la primera intervención del jefe de la diplomacia estadounidense para dar cuenta de los planes en Venezuela.

Agentes de seguridad echaron al manifestante de la sala por la fuerza y el presidente del Comité de Exteriores, el republicano Jim Risch, se refirió al hombre antes de que abandonara la comparecencia: “Ya sabes lo que toca, directo a la cárcel y un año vetado en este comité”, aseguró.

Durante su intervención en la Cámara Alta, Rubio insistió en la idea de una Venezuela “democrática, próspera y amigable”, aunque no descartó el uso de la fuerza si el Gobierno de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, no coopera plenamente con Washington.

Rubio fue cuestionado por los legisladores acerca de las motivaciones de la Administración en Venezuela y de los detalles sobre la operación que culminó con la captura y arresto del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Algunos demócratas criticaron que el Gobierno no informara al Congreso de los planes en el país latinoamericano, así como que el presidente decida “gastar tanto en Venezuela” en vez de centrarse en mejorar el costo de vida de los estadounidenses.