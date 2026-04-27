Un hombre que gestionó campañas de registro de votantes plagadas de problemas en Pensilvania antes de las elecciones presidenciales de 2024 se declaró culpable el lunes de tres cargos de delito menor y fue sentenciado a un mes en la cárcel del condado.

Guillermo Sainz Gurrola, residente en Phoenix, también fue multado con 1,000 dólares y quedará en libertad condicional por tres cargos de solicitud de registro, que los fiscales describieron como el ofrecimiento de incentivos económicos a los encuestadores que cumplieran las cuotas.

La oficina del fiscal general dijo que los cargos de falsificación, falsificación no jurada, manipulación de registros públicos y violación de las elecciones estatales y las leyes de registro de votantes siguen pendientes contra seis encuestadores. Uno de ellos también se enfrenta a un cargo de robo de identidad.

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El abogado defensor de Sainz Gurrola, Timothy M. Stengel, declinó hacer comentarios, pero dijo que su cliente se disculpó ante el tribunal. Las autoridades lo habían identificado previamente como Guillermo Sainz, pero Stengel y el expediente judicial en línea dieron su nombre como Guillermo Sainz Gurrola.

Stengel dijo que la declaración del lunes implicaba campañas de registro en los condados de Lancaster, Berks y York.

En una declaración jurada presentada junto con los cargos penales, los investigadores afirmaron que Sainz Gurrola, empleado de Field+Media Corps, “instituyó incentivos económicos ilegales y presiones en su empeño por cumplir los objetivos de la empresa para mantener la financiación, lo que a su vez incitó a algunos encuestadores a crear y presentar formularios falsos para ganar más dinero”.

Field+Media fue financiada por Everybody Votes, que ha trabajado para mejorar las tasas de registro de votantes en las comunidades de color. La declaración jurada del tribunal decía que Everybody Votes había cooperado plenamente con la investigación y que su contrato con Field+Media prohibía los pagos por registro.

Sainz Gurrola dirigió las operaciones de Pensilvania de mayo a octubre de 2024.

La investigación comenzó en las semanas previas a las elecciones generales, cuando los trabajadores electorales del condado de Lancaster detectaron posibles fraudes en los formularios de registro de votantes. Los investigadores dijeron que parecían contener nombres falsos, caligrafía sospechosa, firmas dudosas, direcciones incorrectas y otros detalles problemáticos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.