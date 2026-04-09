Un techo de una escalera en un estacionamiento en construcción en Filadelfia se derrumbó repentinamente, matando a una persona, y personal de emergencias busca a otras dos entre los escombros, informaron las autoridades.

La sección del techo en el estacionamiento del Hospital Infantil de Filadelfia cayó el miércoles, desencadenando un “colapso progresivo de secciones conectadas en los siete niveles”, declaró la alcaldesa Cherelle Parker a los periodistas el miércoles.

“Permítanme ser muy clara sobre algo en este momento: no renunciaremos a estas personas y no descansaremos hasta que se haya localizado a todos en esta tragedia”, afirmó Parker.

Los equipos rescataron a tres personas, incluida una que sufrió heridas graves y posteriormente murió en el hospital, indicó el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Jeffrey Thompson. Otras dos fueron atendidas y dadas de alta.

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Thompson señaló que el edificio es inestable y que, por ello, necesitan desmontarlo para poder registrar toda la estructura.

“En realidad vamos a deconstruir este edificio y retirar capas, y eso hará que sea seguro para mi personal entrar y bajar a los niveles más bajos para asegurarnos de que no tenemos sobrevivientes allí abajo”, explicó Thompson.

Según Parker, todos los permisos requeridos del proyecto se emitieron correctamente y las inspecciones estaban al día. Añadió que las autoridades de la ciudad investigará el derrumbe.

El hospital indicó en un comunicado que está priorizando la seguridad de los trabajadores de la construcción y colaborando estrechamente con la ciudad y sus socios de construcción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.