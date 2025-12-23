WILMINGTON, Del. Un policía estatal de Delaware murió junto con el presunto pistolero el martes durante un tiroteo en una agencia de vehículos motorizados cerca de Wilmington, informaron las autoridades.

Ni la oficina del gobernador Matt Meyer ni la policía estatal ni la local proporcionaron detalles de inmediato sobre el tiroteo en New Castle, a pocos kilómetros de Wilmington.

La policía estatal informó en redes sociales que la amenaza terminó antes de las 3 p.m. y que seguían evaluando a otros heridos. El policía no ha sido identificado.

“Las fuerzas del orden actuaron con rapidez para asegurar el lugar de los hechos y se confirmó la muerte del tirador”, declaró Meyer en X. “Las fuerzas del orden estatales y locales se encuentran en el lugar y coordinan los esfuerzos de respuesta”.

La División de Vehículos Motorizados (DMV) del estado anunció el cierre de sus oficinas en todo el estado.