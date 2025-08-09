ATLANTA. Un hombre abrió fuego afuera de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta el viernes, dejando impactos de bala en las ventanas a lo largo del extenso campus y matando a un agente de policía antes de ser encontrado muerto en un edificio cercano, dijeron las autoridades.

El ataque, que se desarrolló cerca del campus adyacente de la Universidad Emory, provocó una respuesta masiva de la policía, pero no se reportaron más heridos.

Al menos cuatro edificios de los CDC fueron alcanzados por las balas, dijo la directora Susan Monarez en una publicación en X. Imágenes compartidas por empleados mostraban varios edificios de los CDC con impactos de bala en las ventanas, dejando de relieve la magnitud del daño en un sitio donde miles de personas trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades.

El atacante fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle del campus de los CDC y murió en el lugar, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Añadió que “no sabemos en este momento si fue por parte de los agentes o si fue autoinfligido”.

El tirador estaba armado con un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir la investigación en curso.

El móvil del atacante aún no se conoce en esta etapa temprana de la investigación, dijo el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

El agente fallecido fue identificado por el Departamento de Policía del Condado DeKalb como David Rose en una publicación de Facebook.

“Esta noche hay una esposa sin esposo. Hay tres niños, uno aún no nacido, sin padre”, había dicho previamente la directora ejecutiva del condado de DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson.

Ningún empleado o visitante de los CDC resultó herido, informó Monarez.

Monarez dijo que el lunes sería un día de trabajo remoto para que la agencia pudiera realizar una evaluación de seguridad antes de que las personas regresen a sus oficinas.

El campus de los CDC y el principal de Emory están rodeados de barrios arbolados y acomodados en el noreste de Atlanta.