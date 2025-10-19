Esto no ha acabado todavía.

Una onda tropical, que se mueve rápidamente hacia el oeste, pudiera convertirse en una depresión tropical en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

El sistema nombrado Invest 98L estaría cruzando del océano Atlántico al Caribe en las próxima horas, pero tardaría hasta mediados de semana en organizarse.

"Una onda tropical actualmente ubicada cerca de las Islas de Barlovento está produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas. Se esperan fuertes lluvia y vientos con ráfagas hoy y que continúen hasta el lunes por la mañana a través de porciones de las Islas de Sotavento y Barlovento a medida que el sistema se mueve rápidamente hacia el oeste a 20 a 25 mph en el mar Caribe oriental", explicó el NHC en su perspectiva del trópico en la mañana del domingo.

“Se pronostica que el desarrollo adicional esté limitado durante el próximo día o dos, debido al movimiento rápido de la onda. Luego se espera que el sistema disminuya la velocidad sobre el Mar Caribe central durante la porción media de la semana, donde las condiciones ambientales podrían ser más propicias para el desarrollo. Una depresión tropical podría formarse sobre el Mar Caribe central a mediados o última porción de esta semana”, detallan.

Al momento, no está clara la trayectoria que pudiera tomar una vez se forme.

La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre.