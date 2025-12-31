En horas de la noche del martes 30 de diciembre, las autoridades del condado de Bexar, en Texas, informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida durante las labores de búsqueda de Camila Mendoza Olmos,una joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de diciembre cerca de San Antonio, en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe difundido por People,la joven fue vista por última vez la mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 6:58 a. m.,cuando salió de su casa en el noroeste de Bexar County sin su teléfono, lo que llamó la atención de las autoridades y familiares.

Tras la desaparición, la Oficina del Sheriff del condado de Bexar emitió un boletín de persona desaparecida y comenzó una búsqueda que incluyó múltiples agencias, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Pública.

Medios locales también señalaron que la búsqueda se centró inicialmente en la zona donde la joven fue vista por última vez, con apoyo y colaboración de diferentes equipos.

El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 4:45 p.m. del martes, en un campo cercano al lugar donde la joven había sido vista por última vez, indicó el sheriff Javier Salazar.

La zona había sido objeto de búsqueda previa, pero fue revisitada debido a la vegetación y al terreno, según reportes locales.

Hasta ahora, las autoridades han sido claras en que no se ha confirmado oficialmente que los restos sean de Mendoza Olmos. El cuerpo y los objetos encontrados deberán ser examinados por el médico forense del condado para confirmar la identidad y determinar la causa de muerte, según informó People.

Por otro lado, medios locales afirmaron que en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontró un arma de fuego, aunque todavía no se ha confirmado si pertenece a la joven ni qué papel podría tener en el caso.

El vehículo de la adolescente permanecía estacionado en la vivienda familiar y, cuando la madre de la joven intentó comunicarse con su hija por teléfono, se dio cuenta de que el celular estaba sobre la cama.

