Miami. Una ola de frío por aire ártico traerá temperaturas récord, incluso inferiores a los -17 grados centígrados o 0 Fahrenheit, en el centro y el este de Estados Unidos, con nevadas y tormentas invernales, advirtió este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

“Un frío récord es posible dentro de los próximos días a lo largo del medio oeste, el Valle de Ohio, y el Atlántico medio. Se pronostica que las temperaturas mínimas caigan bajo cero en partes del medio oeste la mañana de mañana”, indicó el organismo en un aviso.

Entre 80 millones y 220 millones de personas experimentarían temperaturas mínimas récord para esta época del año en más de 30 estados del país, según meteorólogos citados por medios estadounidenses.

El NWS previó en su último aviso clima invernal a lo largo de la semana y el fin de semana para “múltiples áreas del país”, con énfasis en las zonas de las montañas Rocosas, las altas planicies, el Pacífico noroeste, y los Grandes Lagos, donde habrá nevadas.

En particular, alertó de un clima “particularmente brutal” en el medio oeste, donde las temperaturas mínimas estarán por debajo de los -23 grados centígrados o -10 Fahrenheit, lo que “empataría o rompería récords diarios”.

“Mucho del centro y este de Estados Unidos permanecerá debajo del promedio de temperatura y helado hacia el final de la semana en este patrón parecido al invierno, que presenta una amplia vaguada y repetidos avances de un frente frío”, observó el informe del NWS.

El organismo alertó del riesgo de hipotermia y congelación, por lo que pidió a la población limitar su tiempo en exteriores y abrigarse.

En tanto, el sureste del país experimentará un área de precipitaciones con amenaza de tormentas e inundaciones repentinas.

Una particular excepción a la ola de frío es Florida, donde la oficina local del NWS prevé temperaturas por encima del promedio, mayores a 26 grados centígrados u 80 Fahrenheit en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, con un clima seco y un patrón de alta presión.

El NWS había vislumbrado desde octubre un invierno con un clima dividido en Estados Unidos, con temperaturas por debajo del promedio en el Pacífico noroeste, las llanuras del norte, los Grandes Lagos, Alaska, Montana, Minnesota y Dakota del Norte, y por encima de lo normal en el este, suroeste y Florida.