Una grieta alivió la presión de un tanque químico sobrecalentado en el sur de California y evitó una explosión catastrófica, pero las autoridades señalaron el martes que la situación aún no es lo suficientemente segura como para que las 16,000 personas que viven en las inmediaciones de la planta aeroespacial y que fueron evacuadas regresen a casa.

La semana pasada, la crisis obligó a 50,000 personas a evacuar la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange. La mayoría regresó a casa después de que se formó la grieta durante el fin de semana del Día de los Caídos, pero el riesgo de una pequeña explosión o un posible derrame hizo que un tercio de las órdenes de evacuación se mantuvieran vigentes.

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La exposición al metacrilato de metilo —un químico muy inflamable que se utiliza para fabricar plásticos— puede causar graves problemas respiratorios, trastornos neurológicos e irritación en la piel, los ojos y la garganta, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El tanque contiene entre 22,700 y 26,500 litros (entre 6,000 y 7,000 galones) del compuesto químico.

Las cuadrillas trabajaron durante la noche en la planta de GKN Aerospace Transparency Systems para garantizar que dos tanques cercanos quedaran neutralizados y no se vieran afectados por el contenedor comprometido, indicó el capitán de bomberos del condado de Orange, Brian Yau, y añadió que el material de uno de esos dos tanques se transfirió a otro que tiene un agente neutralizante.

Se desconoce la causa del sobrecalentamiento del tanque. El departamento de bomberos informó el martes que las cuadrillas pudieron dejar de rociar agua de enfriamiento sobre el tanque una vez que la temperatura interior se estabilizó en 33.3 grados Celsius (92 grados Fahrenheit), por debajo de los 37.7 °C (100 °F) del fin de semana. El sistema de rociadores de la instalación continúa empapando el tanque, y la empresa indicó que sus especialistas técnicos y los bomberos le retiraron el aislamiento para ayudar a enfriarlo.

Autoridades de salud buscaron tranquilizar a la población y asegurarle que era seguro volver a casa.

“No hubo contaminación. No hubo vapores”, afirmó el lunes en una conferencia de prensa Regina Chinsio-Kwong, directora de Salud del condado de Orange. “No hubo una fuga. Así que deberían sentirse confiados para regresar a casa aun si está al otro lado de la calle de esa nueva línea de zona”.

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Preocupación entre los residentes

Isabel Mendez, de 34 años, todavía no tenía permitido regresar el martes a su casa móvil en Garden Grove porque está demasiado cerca de la planta. Fue evacuada el jueves, luego le permitieron volver durante la noche, y se despertó el viernes con un caos afuera, cuando las autoridades les dijeron a los residentes que tenían que salir de inmediato.

Mendez contó que le salió un sarpullido en el rostro y que sintió hormigueo en los labios y dolor de garganta mientras se preparaba para irse. Sus síntomas desaparecieron unas horas después. Pasó los primeros días en un hotel, lo cual fue caro. Dijo que ahora se queda con su madre al norte de Los Ángeles.

Espera volver pronto a casa, pero dijo que no les cree a los funcionarios que han intentado convencer a quienes pudieron volver de que la situación es segura.

“Por supuesto que sigue siendo peligroso”, expresó.

El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove informó la semana pasada que el miércoles cerraría una docena de escuelas hasta lo que sería el último día del año escolar, pero después indicó que solo tres permanecerían cerradas el martes. No se sabe si reabrirían antes de que termine el año escolar esta semana.

Garden Grove está cerca de Anaheim, donde se encuentran los dos parques temáticos de Disneyland, que no estaban bajo órdenes de evacuación. Autoridades del parque dijeron que estaban monitoreando el incidente y apoyando a los empleados afectados por las evacuaciones.

Persisten los riesgos ambientales

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur monitoreará el aire durante varios meses y la Agencia de Protección Ambiental revisará alcantarillas y desagües pluviales para detectar derrames, dijo la supervisora del condado de Orange, Janet Nguyen.

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A medida que el tanque se calentó, el químico pasó del estado líquido al gaseoso, lo que aumentó la presión y el riesgo de explosión, explicó Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue que ha estudiado la contaminación ambiental. Parte del metacrilato de metilo quizá ya se endureció y se convirtió en un plástico estable similar al plexiglás, lo que reduce el peligro, señaló.

El experto indicó que el tanque podría enfriarse lo suficiente como para que las cuadrillas puedan estabilizarlo y drenar el material restante de manera segura sin provocar una chispa o ignición.

Sin embargo, advirtió que, mientras el químico permanezca caliente y reactivo, sigue existiendo un riesgo de explosión. Dijo que las temperaturas deben bajar hasta alrededor de 15,6 a 21,1 °C (60 a 70 °F) antes de que las condiciones se consideren significativamente más seguras.

GKN es una empresa británica que abastece a fabricantes de aeronaves

GKN Aerospace Transparency Systems fabrica ventanas de cabina, cúpulas y parabrisas para aeronaves militares y comerciales. Emplea a unas 16.000 personas en 32 plantas de fabricación en 12 países, según el sitio web de la empresa.

“Pedimos disculpas por la perturbación continua que este incidente provoca y nuestra prioridad sigue siendo su resolución segura, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible”, señaló la empresa.

Según un informe en el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, en 2025, GKN Aerospace, acordó pagar a reguladores estatales más de 900.000 dólares para resolver infracciones relacionadas con el mantenimiento de registros, problemas de permisos y emisiones de óxidos de nitrógeno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.