Universal Orlando Resort anunció una serie de cambios y nuevas experiencias que transformarán distintas áreas de sus parques y espacios de entretenimiento durante los próximos meses. Las novedades incluyen nuevas zonas temáticas, restaurantes, espectáculos renovados y experiencias inspiradas en películas clásicas, además de una oferta especial dirigida a visitantes de América Latina.

Uno de los cambios más relevantes ocurrirá en el show Horror Make-Up Show, ubicado en Universal Studios Florida, que cerrará temporalmente desde el 12 de mayo de 2026 para dar paso a una versión renovada. El nuevo espectáculo combinará referencias a películas de terror clásicas y contemporáneas, manteniendo el tono humorístico característico de la experiencia.

PUBLICIDAD

Otro de los ajustes será el cierre de Thunder Falls Terrace, restaurante que será reemplazado por un nuevo concepto gastronómico de servicio completo que abrirá en 2027 y que buscará convertirse en uno de los principales atractivos culinarios del parque.

Las novedades también llegarán a Universal CityWalk con la apertura de Fat One’s Hot Dogs & Italian Ice, un nuevo establecimiento creado por Joey Fatone, integrante de NSYNC, junto a su mánager Joe Mulvihill. El local ofrecerá hot dogs especiales, helados italianos y otros productos, reemplazando al actual Hot Dog Hall of Fame, que cerrará en julio.

Estas actualizaciones se suman a proyectos ya anunciados por el complejo, como la llegada de los restaurantes Five Guys y Luke Combs’ Category 10 a CityWalk, además de la futura montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift, prevista para 2027.

Junto con los anuncios de renovación, Universal Orlando lanzó una promoción para residentes de América Latina que permitirá obtener dos días adicionales gratis al comprar una entrada de tres días.

La oferta incluye acceso durante cinco días a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe por el valor de un boleto de tres días.

Experiencias inspiradas en el cine

Entre el 23 de mayo y el 10 de agosto, el complejo ofrecerá una programación especial enfocada en experiencias cinematográficas inmersivas, con actividades temáticas, encuentros con personajes, productos exclusivos y nuevas opciones gastronómicas.

Entre las principales novedades se encuentran una exposición dedicada a las películas de Steven Spielberg, espacios interactivos inspirados en ‘Tiburón’ y una experiencia basada en ‘Minions & Monsters’, producción de Illumination.

Además, el Summer Movie Series proyectará películas clásicas como ‘Volver al Futuro’, ‘La Momia’, ‘E.T. el Extraterrestre’ y ‘Tiburón’ en los cines Universal Cinemark de CityWalk durante fechas seleccionadas entre junio y agosto.

Regresan los espectáculos de temporada

Durante el verano también volverán varias experiencias de entretenimiento nocturno y desfiles temáticos, entre ellas:

Universal Mega Movie Parade

CineSational: A Symphonic Spectacular

Hogwarts Always, en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade

A esto se sumarán actividades especiales en hoteles del complejo, conciertos en vivo, noches temáticas retro en Red Coconut Club y celebraciones por el 4 de julio con fuegos artificiales, DJs y entretenimiento en distintas áreas del destino turístico.