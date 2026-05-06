Usuarios de PlayStation podrían recibir unos chavitos: ¿qué tienes que hacer?
Un acuerdo judicial podría dejar dinero en los bolsillos de los usuarios de PlayStation.
PUBLICIDAD
Si tienes un PlayStation y compras juegos digitales, podrías ser elegible para recibir un pago en efectivo como parte de un acuerdo propuesto en Estados Unidos.
Y es que una demanda colectiva alega que Sony, a través de Sony Interactive Entertainment, limitó la competencia en la venta de juegos digitales en la PlayStation Store, lo que habría provocado que los usuarios pagaran precios más altos por adquirir los juegos.
Según los demandantes, la compañía monopolizó ese mercado al impedir la venta de códigos digitales por parte de terceros.
Sony niega las acusaciones. Sin embargo, según reportes de Fox News y Telemundo, acordó un pago de 7.85 millones de dólares para resolver el caso, que ya recibió una aprobación preliminar.
Relacionadas
Estos son algunos puntos que debes conocer sobre el acuerdo:
- ¿Quiénes pueden recibir dinero? Podrían calificar para el pago en efectivo quienes compraron juegos digitales en PlayStation Store que antes también se vendían mediante códigos o cupones de terceros.
- ¿Qué son los “cupones de juego”? Son códigos físicos o digitales vendidos por minoristas externos que permitían descargar juegos específicos desde la plataforma.
- ¿Cuál es la condición clave? El acuerdo incluye a usuarios que compraron juegos digitales entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.
- ¿Cuánto dinero se repartirá? El fondo total es de 7,85 millones de dólares, aunque el monto individual dependerá del número de reclamaciones. No hay una cifra exacta calculada al momento para cada usuario.
- ¿Qué tienen que hacer los usuarios para recibir el pago? Si tu cuenta de PlayStation es elegible, el pago se hará automáticamente
- ¿Qué pasa si no haces nada? Seguirás siendo parte del acuerdo y quedarás sujeto a la decisión final del tribunal.
- ¿Cuál es el próximo paso clave? El tribunal celebrará una audiencia el 15 de octubre de 2026 para decidir si aprueba el acuerdo y cómo se distribuirán los fondos.