Si tienes un PlayStation y compras juegos digitales, podrías ser elegible para recibir un pago en efectivo como parte de un acuerdo propuesto en Estados Unidos.

Y es que una demanda colectiva alega que Sony, a través de Sony Interactive Entertainment, limitó la competencia en la venta de juegos digitales en la PlayStation Store, lo que habría provocado que los usuarios pagaran precios más altos por adquirir los juegos.

Según los demandantes, la compañía monopolizó ese mercado al impedir la venta de códigos digitales por parte de terceros.

Sony niega las acusaciones. Sin embargo, según reportes de Fox News y Telemundo, acordó un pago de 7.85 millones de dólares para resolver el caso, que ya recibió una aprobación preliminar.

Estos son algunos puntos que debes conocer sobre el acuerdo: