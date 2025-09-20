En el mes de agosto, una vaca conocida como Mootilda logró escapar de un matadero en el valle de San Tan, Arizona, en Estados Unidos, poco antes de ser sacrificada. El animal, en un acto de libertad inesperado, se adentró en el tráfico de la autopista y luego se dirigió a pastar cerca de un lago.

Sin embargo, su escape no duró mucho tiempo, ya que los trabajadores del matadero, con el apoyo de la policía, localizaron a la vaca y la devolvieron a su destino original.

La viralización de la historia y la respuesta del santuario

A pesar de que Mootilda fue regresada al matadero, su historia de valentía y audacia rápidamente se hizo viral en redes sociales, captando la atención de miles de personas.

La historia llegó hasta Aimee Takaha, propietaria del Santuario de Animales de Granja de Aimee, quien se conmovió profundamente con el relato del escape.

“Cuando vi su vídeo por primera vez, dije: ‘Puedo traerla aquí’”, explicó Aimee en una entrevista con “ABC15 Arizona”.

El desafío de comprar a Mootilda

El siguiente paso para que Mootilda pudiera ser rescatada era asegurarse de que el dueño del matadero aceptara venderla. Aimee Takaha, con la esperanza de salvar a la vaca, compartió su historia en redes sociales, alertando a la comunidad de que Mootilda estaba programada para ser sacrificada en los próximos días.

Según informó “ABC15”, el propietario del matadero fijó un precio de $2,500 en efectivo y un plazo de 24 horas para la compra. De no cumplirse estas condiciones, Mootilda sería sacrificada.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. En tan solo 12 horas, más de 60 donantes se unieron para aportar los fondos necesarios. Con la ayuda de estas generosas contribuciones, Aimee logró reunir el dinero requerido para comprar a Mootilda y evitar su sacrificio.

“Le dije (al dueño del matadero): ‘Tengo los fondos. No te atrevas a sacrificarla mañana. Tráela aquí’”, recordó Aimee, quien finalmente pudo rescatar a la vaca y asegurarle una nueva oportunidad de vida.

Un nuevo hogar en el santuario

El 26 de agosto, Mootilda llegó al Santuario de Animales de Granja de Aimee, donde fue recibida con alegría por su nueva familia.

Aimee compartió la buena noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, agradeciendo a la comunidad por su apoyo y destacando la importancia de los esfuerzos conjuntos para salvar vidas de animales.

Aimee compartió otra publicación en Facebook para dar la bienvenida a su nuevo huésped y expresar su agradecimiento a la comunidad por el respaldo recibido.

La historia de Mootilda es un claro ejemplo del poder de las redes sociales para generar un cambio significativo. A través de la viralización de su historia, una vaca que parecía destinada a ser sacrificada encontró una nueva oportunidad de vivir, gracias a la solidaridad y apoyo de miles de personas dispuestas a luchar por su bienestar.