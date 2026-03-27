Hanalei, Hawai. Un helicóptero turístico se estrelló en una remota playa de la isla hawaiana de Kauai, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, informaron las autoridades.

El helicóptero transportaba a un piloto y cuatro pasajeros cuando se estrelló el jueves por la tarde en la playa de Kalalau, informó el Departamento de Bomberos de Kauai. La playa se encuentra en la costa de Na Pali, en la costa norte de Kauai. Sólo se puede acceder a la zona haciendo senderismo o en barco.

La policía dijo que tres personas murieron y otras dos fueron trasladadas al Centro Médico Wilcox para recibir tratamiento. Un correo electrónico fue enviado al centro médico en busca de las condiciones de los pacientes.

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Los funcionarios identificaron el helicóptero como operado por Airborne Aviation, una compañía de helicópteros que hace recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai. Airborne anuncia una “excursión de aventura a la puerta de casa” con capacidad para cuatro personas.

Se envió un correo electrónico a la empresa en busca de comentarios.

Las excursiones en helicóptero son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali.

Derek Kawakami, alcalde de Kauai, agradeció los esfuerzos coordinados de los guardacostas estadounidenses y los organismos locales de policía, bomberos y seguridad.

“Aquí en Kauai, cada vez que alguien pone los pies en nuestro suelo, es uno de los nuestros, lo tratamos como uno de los nuestros, forma parte de nuestra familia, y nuestros primeros intervinientes responden con ese espíritu en mente”, dijo en una entrevista con Hawaii News Now.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.